Ürge-Vorsatz Diána: A Planet Budapest 2023 a megoldás felé vezet

A közmédia csatornái a Planet Budapest 2023 rendezvény alatt folyamatosan beszámolnak a kiállítás és élményprogram aktualitásairól. A Duna Család-barát magazinjának szerdai adásában Ürge-Vorsatz Diána klímakutató beszélt arról, hogy összefogással még megállíthatja a fenyegető éghajlatváltozást az emberiség.

A Hungexpo területén szeptember 27. és október 1. között zajló Planet Budapest 2023 Fenntarthatósági Kiállítás és Élményprogram eseményeiről több alkalommal is tudósítanak a közmédia csatornái. A helyszíni előkészületekről már kedden beszámolt a Duna délelőtti magazinja, majd a megnyitó napján Ürge-Vorsatz Diana akadémikus, klímakutató hangsúlyozta a rendezvény fontosságát a műsor vendégeként.

„Az elmúlt nyár a klímaváltozás tekintetében kétségbeejtő volt. A kutatók nagy része is értetlenül áll az adatok előtt. A júniustól augusztusig terjedő időszakban az egész bolygó átlaghőmérséklete 0,4 Celsius fokkal haladta meg a korábbi adatokat. Ez iszonyú nagy érték, hiszen már tizedfokos különbség is hatalmas. Az Atlanti-óceán hőmérséklete »lement a térképről«, az antarktiszi jég az előrejelzéseket is meghaladó ütemben olvad. A helyzet rossz, de megállítható, ha az emberiség képes komoly változtatásokra. A Planet 2023 és a hasonló rendezvények közelebb visznek bennünket a megoldáshoz” – fogalmazott a Család-barát stúdiójában Ürge-Vorsatz Diána, a Közép-Európai Egyetem (CEU) professzora. A klímakutató hozzátette, Magyarország eddig szerencsés helyzetben volt, de a szomszédos országok óriási károkat szenvedtek a szélsőséges időjárás miatt: a szlovénok és az osztrákok hónapokkal az áradások után is dolgoznak az infrastruktúra helyreállításán.

„Meg kell értenünk, hogy a klímaváltozás nemcsak a távoli jövőt érinti, már nemcsak az unokáinkat kell tőle féltenünk, hanem saját magunkat is. Az éghajlatváltozás mindenhol és mindenre hat. A Kárpát-medencében a búza- és kukoricatermelésre is hatással van, így felerősíti az élelmiszerárak inflációját is” – hangsúlyozta a szakértő. A teljes beszélgetés újranézhető a Család-barát Médiaklikk oldalán.

Planet Budapest 2023 – Fenntarthatósági expó és élményprogram – szeptember 27. és október 1. között.

Család-barát, a mindennapjaink része – hétköznaponként 9:35-től a Dunán.