Orbán Viktor: Novemberben közel fél havi nyugdíjjal többet visz a postás

Nyugdíj-kiegészítést fizet a kormány, novemberben átlagosan közel fél havi nyugdíjjal többet visz a postás az időseknek – jelentette be csütörtökön a miniszterelnök.

Orbán Viktor a Facebook-oldalára feltöltött videóban a vasárnapi idősek világnapja alkalmából köszöntötte a magyar nyugdíjasokat.

Felidézte, még 2010-ben megállapodtak a nyugdíjasokkal, hogy a nemzeti kormány megőrzi a nyugdíjak értékét, garanciát vállalt arra, hogy nem fordulhat elő többé az, ami a Gyurcsány-korszakban történt, hogy elvettek egyhavi nyugdíjat a nyugdíjasoktól.

Ezért a nyugdíjak értékét minden évben megőriztük, ha jól ment az ország szekere, még nyugdíjprémiumot is tudtunk fizetni – közölte. Hozzátette: ezt a vállalásukat a koronavírus-járvány és most az ukrán háború idején is teljesíteni tudják.

Elmondta, olyan országot szeretnének, ahol együtt sírunk, együtt nevetünk.

A miniszterelnök azt mondta, idén az infláció magasabb volt a vártnál, ezért csak úgy tudják megőrizni a nyugdíjak értékét, ha nyugdíj-kiegészítést fizetnek. Ezért novemberben átlagosan közel fél havi nyugdíjjal többet visz majd a postás – ismertette a miniszterelnök a kormány szerdai döntését.

„Pontos elszámolás, hosszú barátság, a nyugdíjasok számíthatnak ránk” – fogalmazott.