Megjelentek a piacon a nagy teljesítményű elektromos fűnyírók

Látványos fejlődésen ment keresztül az utóbbi években az elektromos kommunális és ipari járműtechnológia, az innovációban rejlő potenciált pedig egyre szélesebb körben ismerik fel önkormányzatok és városüzemeltetési valamint ipari vállalatok országszerte. Az egyik nagy újdonság a piacon az úgynevezett ráülős, nagy teljesítményű elektromos fűnyírók, melyekkel már egy teljes 8 órás műszakot is le lehet dolgozni. Az NRG CAR 2023. szeptember 27-én alsónémedi telephelyén tartott nyílt napot, ahol az elektromos hajtásrendszerek fejlesztési trendjeit mutatták be az érdeklődőknek.

A városokban és a nagy ipari területeken belül is egyre nagyobb teret hódít az elektromos technológia, amely a sorozatos innovációknak köszönhetően mind az akkumulátorok, mind a jármű- és töltőtechnológia területén óriásit lépett előre. Egyebek mellett ezekkel az újításokkal, valamint a legújabb hazai és nyugat-európai mikromobilitási megoldásokkal ismerkedhettek meg a jelenlévők testközelből a tavaly 10 éves NRG CAR nyílt napján szeptember 27-én Alsónémediben.

Hajdu Dániel, a cég ügyvezetője elmondta, egyre szélesebb portfóliót fednek le a kommunális városüzemeltetési szektorban és az ipari felhasználásban egyaránt, ezért szerettek volna egy olyan rendezvényt szervezni, ahol ezeket a modern technológiákat alaposabban bemutathatják a nagyérdeműnek.

„Nem biztos, hogy az elektromos technológia az élet minden területén költséghatékonyan alkalmazható, de az bátran kijelenthető, hogy a városokban és a nagy ipari területeken belül ez jelenti a jövőt. Ezek a gépek már sok esetben ugyanolyan teljesítményre képesek – jelentős költségmegtakarítás mellett – mint a jelenleg használt, kevésbé környezetbarát eszközök, amit tapasztalataink szerint egyre többen ismernek fel országszerte” – mutatott rá.

Példaként említette az idei év egyik legnagyobb újdonságát, a ráülős, nagy teljesítményű ún. „zero-turn”, azaz helyben megfordulásra képes elektromos fűnyírókat, melyekkel akár egy teljes 8 órás műszakot is le lehet dolgozni anélkül, hogy töltésre lenne szükségük. Ilyen teljesítményű elektromos meghajtású eszközt ráadásul Magyarországon elsőként az NRG CAR forgalmaz.

Szakmai előadásokkal színesítik az ingyenes nyílt napot

Hajdu Dániel elmondta, még mindig nagyon kevesen ismerik, de fokozott érdeklődés mutatkozik a vegyszermentes gyomirtók iránt, amelynek a piaca exponenciálisan nőhet az elkövetkező években. Közölte, az eszközben egy kis kazán melegíti fel 120 Celsius-fokra a vizet, így olyan belvárosi területeken is alkalmazható, ahol tiltott a vegyszer használata, mint például a játszótereken, iskolák vagy óvodák közelében stb.

A szeptember 27-i nyílt napon bemutatták még a különböző moduláris felépítményekkel – így egyebek mellett mosóberendezésekkel, lombszívókkal és a köztisztaság fenntartásához szükséges eszközökkel is – felszerelhető kisteherautókat is. Emellett a helyszínen meg lehetett tekinteni az elektromos eszközhordozó gépeket, melyek seprőgépként is alkalmazhatóak, de hótolót, sószóró vagy fűnyíró adaptert, és gyomkefét vagy a járdák tisztítására szolgáló súrolókefét is fel lehet rájuk helyezni.

A cég új alsónémedi telephelyére szervezett programot szakmai előadásokkal is színesítették, melyek színvonalát a Budapesti Műszaki Egyetemet képviselő Nyerges László Ádám és a Chemnitzi Egyetem Járműfejlesztési Intézetét vezető tudományos munkatársa, Yannick Müller garantálta.