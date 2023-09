Gulyás Gergely: Brüsszel azokat akarja beengedni, akik a határon éles lőszerrel lőnek a magyar határőrökre

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, a kormány döntött a nyugdíjemelésekről, egy nyugdíjas átlagosan 85 ezer forinttal kaphat többet. A miniszter kiemelte: Németország megváltoztatta a migránspaktumról kialakított álláspontját, ezért elhárult az az akadály, hogy Brüsszelben tovább tárgyalják a terveztet. Gulyás Gergely elmondta, Brüsszel azokat a migránsokat akarja beengedni, akik éles lőszerrel lőnek a magyar határőrökre.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy a tegnapi kormányülésen döntött kabinet a kiegészítő nyugdíjról. A korábbi 15 százalékos emelést ki kell egészíteni, így egy átlagos nyugdíj esetén, a havi nyugdíjemelés összege további 6532 forintos emelést jelent.

Novemberben is kifizeti a kormány a nyugdíjemelést, így átlagosan 78 384 forintos többlettel számolhatnak a nyugdíjasok.

Ez éves szinten azt eredményezi, hogy

85 ezer forinttal kapnak többet a nyugdíjasok.

Ez – mintegy 2,5 millió nyugdíjassal számolva – közel 190 milliárd forintos kiadást jelent az államnak.

A kormány tegnapi ülésén tárgyalt az illegális migrációról is. Ahol elhangzott az is, hogy a németek, különösen a Zöld párt mindenkit be akar engedni, a magyar kormány ezzel szemben egyetlen illegálisan érkező migránst sem – mondta a miniszter.

Majd hozzátette, látjuk, hogy milyen eszméletlen állapotok uralkodnak Európában, és ennek ellenére az unió semmibe veszi a magyar kormány álláspontját.

Gulyás Gergely megemlítette, hogy

az elmúlt napokban éles lőfegyverrel lőttek a migránsok a magyar határőrökre. Az unió pedig ezeket a migránsokat akarja beengedni területére.

Olyan migránsokat, akik képesek lőfegyvert is használni, hogy bejussanak az Európai Unióba.

A migrációs paktum már most megbukott, nem akarunk sem Szegeden sem máshol migránsgettókat létrehozni, és újabb Lampedusákat – fogalmazott a miniszter.

Gulyás Gergely elmondta, ma az Európai Unió Tanácsa tárgyalni fog az EU-tagországok belügyminisztereinek találkozóján, ahol Rétvári Bence képviseli a kormányt.

Mint a Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta,

Brüsszel szervezni akarja a migrációt, nem pedig megállítani.

Hangsúlyozta, a külső határvédelem olyan uniós kötelezettség, amelyet nem lehet elhanyagolni.

Úgy fogalmazott: unió időhúzásra törekszik az uniós pénzek ügyében. Ezzel késlelteti, hogy létrejöhessenek a pedagógus béremelések, egészségügyi fejlesztésekhez

Gulyás Gergely elmondta, az újabb kérdéseket meg fogjuk válaszolni, de kiemelte, hogy látni kell, mindenféle közösségi jogalap nélküli az Európai Bizottság döntése.

Kiemelte: Reméljük nem azért van, mert másra költötték el a pénzt, ne adj Isten unión kívüli országnak adták oda.

Hangsúlyozta: az unió fizesse ki azokat a pénzeket, amelyek járnak Magyarországnak. Mint mondta, jelenleg Magyarország csak befizet az Európai Unióba, semmi sem jön vissza.

A miniszter kijelentette: nyilvánvaló, hogy Brüsszel visszaél a hatalmával.

Az ukrajnai helyzetről is szó esett a kormányinfón.

A kormány megállapította azt a szerdai ülésén, hogy elengedhetetlen a jogállamiság helyreállítása Kárpátalján különösen az oktatásban. Mint mondta, addig nem tudunk támogatást nyújtani, amíg ezek nem kerülnek helyreállításra. Gulyás aláhúzta, hogy az EU-nak képviselnie kell a nemzetiségiek nyelvhasználatát ért sérelmeket.

Az ukrán gabonadömpinggel kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta, a magyar agrárpiacot továbbra sem szeretnék, ha olcsóbb rossz minőségű ukrán gabona árasztaná el.

Ahol szükség van – afrikai országok – , oda jusson el az ukrán gabona, azt át lehet Magyarországon is szállítani. Mint mondta, ne verjük szét a kelet-európai államok agrárpiacait.

Az idei évben a kormány le tudja törni az inflációt, valószínűleg már novemberben egyszámjegyű lesz, a jövő év pedig a gazdasági növekedés helyreállításának éve lehet – emelte ki a miniszter, hozzátéve, hogy

a térség legjobb növekedése Magyarországon lehet.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő elmondta, az online árfigyelő rendszerben csütörtökön újabb funkció vált élessé, méghozzá az, hogy a felhasználók a hozzá legközelebbi boltokat tudják kiszűrni egy térképen, és így megnézni azok árait.

Hozzátette: a kötelező akciók be nem tartása miatt eddig már közel 100 millió forintos bírságot szabtak ki a hatóságok.

Az M1 kérdésére Gulyás Gergely elmondta, a politikában ritkán látható, nyilvánvaló lebukással állunk szemben, utalva a főpolgármester 99 Mozgalmának adománygyűjtő akciójára. Szerinte Karácsony Gergely igyekezett megtéveszteni a nyilvánosságot, több valótlanságot állított, ráadásul még mindig nem adott kézzelfogható magyarázatot arra, honnan van az 506 millió forint.