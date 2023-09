Korszerűsítették a zalaegerszegi kórház járóbeteg-szakrendelését

Csaknem 284 millió forintos beruházással korszerűsítették a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház rendelőintézetének egy részét, és új orvostechnikai eszközöket is beszereztek – közölte az intézmény főigazgatója csütörtökön, sajtótájékoztatón.

Gasztonyi Beáta elmondta: az ötszintes, még az 1970-es években épült rendelőintézet részleges belső felújításakor nemcsak a rendelőket és a folyosókat újították fel, hanem valamennyi vizesblokkot is, lehetővé téve, hogy ezeket a mozgáskorlátozottak is használhassák. Korszerűsítették a nyílászárókat és a világítást is.

A teljes költségkeretből 113 millió forintot fordítottak új orvostechnikai eszközök beszerzésére.

A modernizálás kiterjedt a fizioterápiás helyiségre, a bőrgyógyászati, az urológiai, az ortopédiai, a sebészeti, a belgyógyászat-gasztroenterológiai rendelőkre, továbbá a fül-orr-gégészet audiológiai rendelőire és az aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályhoz tartozó fájdalomambulanciára – ismertette a főigazgató.

Vigh László, a térség fideszes országgyűlési képviselője emlékeztetett: az elmúlt tíz évben nagyjából 10 milliárd forint érkezett a zalaegerszegi egészségügyi intézmény fejlesztéseire, de további korszerűsítésekre is szükség van. A kórház egyes részei már megújultak, de akár 80-100 milliárd forint is lehet a további, még szükséges korszerűsítés költsége.

Balaicz Zoltán polgármester azt mondta: jogilag ugyan nem tartozik az önkormányzathoz az állami fenntartású kórház, de a városnak egyáltalán nem mindegy, hogy milyen állapotban vannak a területén található intézmények. Szoros és korrekt az önkormányzat és a kórház kapcsolata, a város minden segítséget megad az intézmény munkájához.