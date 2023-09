Jön az ország első meta-esküvője!

Egyedülálló kezdeményezés indul Magyarországon: ez a meta-esküvő, ahol a jegyespárok mindent kipróbálhatnak személyesen a Nagy Nap előtt: egy romantikus vacsora után bepillanthatnak a lagziba, a sikeres esküvői fotózás kulisszáiba, a zeneválasztás rejtelmeibe vagy épp kiválaszthatják a nekik leginkább tetsző menyasszonyi- és vőlegényruhát.

Hol legyen az esküvő? Milyen legyen az álomruha? Milyen legyen a torta, a díszítés, a vacsora? Minden házasulandó szembesül ezekkel a kérdésekkel. A képeket, posztokat, katalógusokat nézegetve pedig még több kérdés merül fel a jegyespárban. Most azonban egy igazi próbaesküvőn kaphatnak válaszokat szakértőktől a párok, akik mindent átélhetnek, amit a Nagy Nap tartogat számukra. A meta-esküvő megálmodója egy olyan eseményt szeretett volna létrehozni a jegyeseknek, ahol nézőként vehetnek részt a saját esküvőjük főpróbáján, miközben a legnevesebb szakértők segítségével nyerhetnek bepillantást egy gyönyörű és felejthetetlen esküvő szervezésének titkaiba.

„A Jegyesek Napján, október 14-én már 11-től várja a Budapest Marriott Hotel a párokat, akik egy kiállításon nézhetik meg a legrangosabb szolgáltatók kínálatát. Este egy romantikus vacsora várja őket, ahol az esküvői ételek kiválasztásáról, a tálalásról, és az időzítésről is szó esik majd, de bepillanthatnak az esküvői fotózás-filmezés rejtelmeibe is, valamint azt is megnézhetik és meghallgathatják, hogy milyen díszítést vagy épp tortát ajánl a szakértő a különféle esküvőkre. A zeneválasztásban is segítséget nyújtunk és az esküvői ruházatot is bemutatjuk. Nagy Ágota elhozza a legszebb menyasszonyi ruháit, Agócs Norbert pedig a legfinomabb tortát és sütiket” – kezdte Mészáros Barbara esküvőszervező, a meta-esküvő megálmodója.

A program azért is kínál nagyszerű lehetőséget a pároknak, mert a segítségével abszolút beleélhetik magukat egy olyan esküvőbe, ami a számukra a legmegfelelőbb, hiszen a különböző esküvői programokat időrendben követi az esemény, akárcsak egy valódi lagzin. Így a párok nem a saját esküvőjükön kísérleteznek, hanem a legnevesebb szakemberek garmadája kalauzolja őket végig az egész meta-esküvőn.

„Sokan csak egy-egy kép vagy poszt alapján döntenek arról, milyen esküvőt is szeretnének, de bele sem gondolnak, mennyi buktató lehet a nagy nap megszervezésében és lebonyolításában. Ez a program azért jött létre, mert így maguk is végigélik a nagy napot, a szakértők pedig segítenek belátni a kulisszák mögé. A neves ceremóniamester, Herendi Gábor és Bohács Róbert Vőfély végig bemutatják az eseményeket. Azt mondhatjuk, hogy a párok gyakorlatilag egy nászajándék áráért részt vehetnek a saját próbaesküvőjükön, és mindent átélhetnek, amit egy valódi esküvő tartogathat nekik, közben pedig egy romantikus vacsorát is élvezhetnek” – tette hozzá az esküvőszervező.

Az esemény sztárvendégei Jenes Kitti és Veréb Tamás lesznek, akik a bevonulózenét és a nyitótánc zenéjét éneklik majd el, rajtuk kívül pedig az esküvői szakma krémje avatja be a párokat az egyes szakterületek kulisszáiba. A meta-esküvővel most nyerhetnek is a párok, hiszen a résztvevők között kisorsolnak egy 2,5 millió forint értékű spanyolországi tengerparti esküvőt a gyönyörű Alicantéban.