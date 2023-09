Áder János bemutatta a kiállítást a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratórium tagjainak

Áder János, korábbi köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke bemutatta a Planet Budapest 2023 Expó kiállítást csütörtökön az alapítvány három kuratóriumi tagjának, valamint a Miniszterelnökséget vezető miniszternek és a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztosnak.

Lázár János, Csepreghy Nándor, Vizi E. Szilveszter, Gulyás Gergely és Németh Szilárd mellett Unger Zsolt, a fenntarthatósági élményprogramot megálmodó Unger and Partners tulajdonosa megtekintette és kipróbálta a kiállításon elhelyezett interaktív eszközöket. A túra résztvevőihez fiatalok is csatlakoztak.

A kiállítás megtekintése alatt a fiatalok Áder Jánossal, Gulyás Gergellyel, Lázár Jánossal és Németh Szilárddal is készítettek közös fotókat.

Ezt követően a korábbi köztársasági elnök és a Miniszterelnökséget vezető miniszter ellátogatott több kiállító céghez is, főként az energetikával foglalkozó standoknál időztek hosszabban.

A mezőgazdaság, az élelmiszeripar és az élelmiszerbiztonság a központi témája a Planet Budapest 2023 Expó-nak, ahol az érdeklődők 140 magyarországi céggel, köztük startupokkal is találkozhatnak. A fiatalokat, elsősorban a felső tagozatos diákokat pedig a Heroes of the Future élményprogramra várják.

Az ingyenesen látogatható expo és élményprogram október 1-ig várja az érdeklődőket a Hungexpo területén.