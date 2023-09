Fürdőszoba felújítás - Ezekre figyelj, ha belevágnál!

Az otthonunk átalakítása és felújítása könnyen rémálommá változhat, ha nem vagyunk elég alaposak és tudatosak. Most azt vizsgáljuk meg, hogy milyen gyakori hibákba esnek az emberek a fürdőszoba újraálmodása során és hogyan kímélheted meg magadat ezektől a bosszúságoktól.

Az egyik leggyakoribb hiba, különösen akkor, amikor az építőanyagok árai ilyen gyorsan emelkednek, a túl szűk költségvetés. Nagyon fontos, hogy a felújítás előtt kidolgozzunk egy részletes pénzügyi tervet. Ha a keret szűkös, akkor érdemes kevesebb dolgot betervezni. Mindig gondoljunk a váratlan költségekre is!

Beépített szekrény vagy polcok?

A minőségi fürdőszoba bútorok fontosságát nem szabad alábecsülni a felújítás során. Ezeknek ellen kell állniuk a nedvességnek és a páratartalomnak, emellett jó, ha könnyen rendezhetők és stílusosan illeszkednek a különböző tervekhez. Ha költségkímélőbb megoldást keresünk, érdemes lehet elgondolkodni polcrendszerek beszerzésén is, amelyeket rekeszekkel és dekoratív kosarakkal lehet tagolni és összeszerelni. Fontos, hogy a fürdőszoba bútorok anyaga bírja a párát, és ellenálló legyen a ráfröccsenő vízzel szemben.

Megfelelő kivitelező kiválasztása

Nem könnyű megtalálni az olyan szakembereket, akik hozzáértőek és magas minőségű munkát végeznek, különösen, ha többféle munkát szeretnénk egyszerre elvégeztetni. Ebben az esetben a generálkivitelező lehet a megoldás, aki koordinálja és felügyeli az összes szakembert (festőt, kőművest, burkolót, vízszerelőt stb.). Ezen kívül vállalja a felelősséget a munka minőségéért és a határidőkért is. Bár ez jelentősen növeli a költségeket. Ha már egy összeszokott csapattal dolgozunk, nagyobb az esélyünk a minőségi munkára és a tervezett időben történő befejezésre. Sajnos a jó szakemberekre akár hónapokat is várnunk kell majd, hiszen mindenki őket szeretné szerződtetni.

Fontos a minőség

A felújítás sikeressége nagyban függ az alkalmazott anyagok minőségétől, és attól, hogy azokat szakmai módon építik-e be. Ha rossz minőségű vagy nem megfelelő anyagokat választunk akkor gyorsan problémák merülhetnek fel a minőség terén. Hasznos lehet előre ellenőriztetni a régi vezetékek és a csövek állapotát is, mielőtt egy felújításba vágnál. Nagyon bosszantó lehet, ha a felújítás közben váratlanul csőproblémákba ütközünk, és újra kell kezdenünk a munkát.

Kész fürdőszoba egy nap alatt

Ha igazán biztosra akarsz menni, létezik egy módszer, ami egyetlen napos helyszíni munkával, a szomszédokkal való csatározás és az idegőrlő veszekedések nélkül, könnyedén új fürdőt eredményez. Az Imperial Holding ugyanis megoldást talált a problémákra, hiszen tőlük 650.000 forinttól kulcsrakész, teljes fürdőszobákat is „házhoz rendelhetünk”, egynapos beszerelési idővel.

„Típustervek közül lehet választani, de akár egyedi terveket is szívesen teljesítünk, belsőépítész kollégánk segítségével. 250.000-300.000 forint/ négyzetméter áron lesznek elérhetőek a fürdőszobák, felszereltségtől függően” – árulta el Virág Gergő, az Imperial Holding Kft tulajdonosa.

Az Imperial Holding kész fürdőszobái akár csigalépcsőn is könnyen szállíthatóak, hiszen a speciális vízhatlan modulok mobilok. A helyszínen akár a meglévő falakra is rögzíthetik az újakat, így bontás nélkül kapod meg álmaid új fürdőjét. Választhatsz burkolt vagy burkolt és szaniteres opciót, sőt, ha szeretnéd, az előre gyártott kiállásokba belekötik a szakemberek a szanitert, mosdót vagy wc-t, akár bútorozottan is kérheted a szolgáltatást.