Elkezdődött a suli: mi legyen a TikTokkal?

A TikTok népszerűsége az oldal 2017-es indulása óta töretlen. Egy friss felmérés szerint a 4 és 18 év közötti gyerekek naponta átlagosan 91 percet töltenek el rajta. A tiktokozó diákok több, mint 60%-a szerint a rövid videók segítenek a tanulásban és a házi feladat elkészítésében is, tehát edukációs céllal is pörgetik a feed-et, nem csak a szórakozás miatt.

Idegen nyelv, pénzügyi ismeretek, matematika, biológia, történelem, idegen kultúrák – csak néhány azokból a témakörökből, amelyekből izgalmas videókat láthatunk a közösségi felületen. A videók között rálelhetünk Petőfi Sándorra, aki saját életéről tanít, egy 84 éves holokauszttúlélő néni az auschwitzi haláltáborbeli időket meséli el a videókban, de hasznos matek-tippeket, izgalmas fizikai és kémiai kísérleteket, sőt, autóvezetési tananyagokat is találunk a csatornák között.

A felnőttek többsége még mindig szkeptikus

Ennek ellenére, a magyar felnőttek döntő többsége, így a szülők is, egyelőre tartózkodóak a platformmal kapcsolatban. Ennek az oka valószínűleg, hogy a TikTok bugyuta táncikálós videókkal indult annak idején, és sokakban rögzült ez a kép.

„Mára azonban az építő jellegű tartalmak és a minőségi szórakoztatás vette át az uralmat, ráadásul a TikTok egyre szigorúbban szűri a káros vagy nem gyermekeknek való videókat is. Sokan nem tudják, de az alkalmazásban szülői korlátozó funkció is van, beállíthatjuk, hogy mit ne dobjon fel a gyereknek a feed, de azt is, hogy mennyit pörgetheti az app-ot naponta” – árulta el Soós Dávid, a TikTok Production tulajdonosa

Társadalmi szerepvállalás a TikTok-on

A TikTok Production azt tűzte zászlójára, hogy megmutassa, a platformot értéképítésre is használhatjuk. Nem titkolt céljuk, hogy a felnőttekhez is közelebb hozzák ezzel a TikTok-ot, hiszen egy jól tájékozott, tiktokozó felnőtt a saját gyerekének is sokkal könnyebben segíthet eligazodni a közösségi média útvesztőiben. Minden hónapban újabb társadalmi szerepvállalás mellett elkötelezett tartalmat publikálnak majd, mindig egy-egy sokakat érintő problémát boncolgatva. A videók narrációjára biztosan sok ember felkapja majd a fejét, hiszen maga Kautzky Armand is az ügy mellé állt. Emellett rendszeresen forgatnak majd egy-egy nonprofit szervezetnél is, hogy ezzel népszerűsítsék a munkájukat, az első ilyen helyszín a Rex állatotthon lesz.

Korunk népbetegsége: a bullying

A kampány első videójának témája az iskolai bántalmazás. Az UNICEF Magyarország felmérése szerint a helyzet sokkal rosszabb, mint azt gondoltuk volna: a magyar tizenévesek 85%-a már legalább egyszer megtapasztalta az iskolai erőszak valamelyik formáját.

„Én vagyok erre a tökéletes élő példa: mindkét oldalon ott voltam gyerekként, bántalmaztak is, de én is voltam bántalmazó. Sokszor váltottam iskolát, ezért általában én voltam az új gyerek, akit szivatni kellett, egy idő után pedig átestem a ló túloldalára. Piszkáltak a nevem miatt is, az anyagi helyzetünk miatt is. Rossz volt az is, amikor engem bántottak, de a másik oldal is nagyon rossz volt. A bullying a mai világban még inkább elharapódzott, hiszen már digitálisan is áldozataivá válhatnak a gyerekek. Sajnos a TikTok-on is jól látható, hogy amint több emberhez elérsz, megszaporodnak a negatív visszajelzések, ezeket meg kell tanulni kezelni már kiskorban is” – árulta el Soós Dávid, a TikTok Production tulajdonosa. Hozzátette, az akcióval más cégeket is arra buzdítanak, hogy bátran kiálljanak a bullying ellen!