Akciófilmet idéző hajsza: a fél országon át üldözték a rendőrök az embercsempészt, aki a kormányt is ráhúzta az egyik rendőrre

A fél országon át üldözték a rendőrök azt az embercsempészt és kilenc migráns utasát, akit csak Szentendrén sikerült megállítani. A bűnöző még akkor is ellenállt, amikor egy rendőr keresztbe állt előtte. Végül három célzott lövés kényszerítette megadásra. Kilenc szír utasát visszavitték a déli határhoz. Nem ez volt az egyetlen autós üldözés a napokban.

A futárautónak álcázott furgonból menet közben ugrott ki egy embercsempész kedden az M5-ös autópályán. A jármű a benne utazó húsz migránssal együtt a szalagkorlátnak csapódott. Az embercsempész elmenekült, a migránsokat pedig a rendőrök szállították el a helyszínről.

Kiskunmajsán kezdődött a hajsza

Szerdán pedig csaknem másfél órán át több mint 170 kilométeren keresztül üldözték azt az Audit a rendőrök, amit egy embercsempész vezetett, aki felszólításra sem volt hajlandó megállni.

A hajsza Kiskunmajsán kezdődött, az ámokfutót a rendőrök Szentendrénél egy keresztbe állított szolgálati autóval próbálták megállítani.

Az embercsempész azonban a rendőrök ellen fordult, egyikükre, aki az út mellett állt, ráhúzta az autót.

A rendőrnek azonban sikerült háromszor a járműre lőnie. A golyó eltalálta az autó kerekét, de a vezetője még így is tovább tudott hajtani. Néhány kilométer után állt csak meg.

Az embercsempész elmenekült, a járműben kilenc migránst hagyott hátra, akik a szállításukért fejenként 1200 eurót tettek letétbe.

Egyre agresszívebbek az embercsempészek és a migránsok is. Az elmúlt napokban nemegyszer tüzet is nyitottak a rendőrökre. Sorozatlövések a járőrcsoportokra – írja a rendőrségi közlemény.

Azt írják: egy négy főből álló szerb–magyar közös járőrcsoportra Mórahalom térségében lőttek rá a múlt héten. Legalább négy egyes, majd több rövid sorozatlövés is eldördült.

A lövéseket feltehetően embercsempészbandák tagjai adták le.

Azon a felvételen pedig, amelyet kedden tette közzé a rendőrség az látszik, hogy

egy embercsempész gépkarabéllyal biztosítja a migránsok átkelését a határkerítésen.

A határsértőket fél órával később elfogták a rendőrök.

„Ez olyan lépték, amire mondhatjuk azt, hogy határátlépés, nemcsak fizikai határátlépés, hanem átvitt értelemben is. Ez azt mutatja, hogy magasabb fokozatba kapcsol a migráció, hiszen egyre többen szeretnék elérni most már Európát, és nem akarnak belenyugodni abba, hogy Európának vannak bizonyos szabályai, az Európába való belépésnek vannak bizonyos szabályai” – hangsúlyozta Pócza István, a Batthyány Lajos Alapítvány programvezetője.

„Ilyen körülmények között Magyarország nem teljesítheti a brüsszeli bürokraták követeléseit”

– szögezte le Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a parlamentben azt mondta: a brüsszeli bürokraták és Magyarország közötti vita a migráció kérdésében az ősz során folytatódni és mélyülni fog.

„Brüsszel ugyanis azt követeli, hogy ezeket a migránsokat engedjük be Magyarországra. Azt követeli, hogy hozzunk létre több ezer, sőt több tízezer ember számára migránstábort, migránsgettót Magyarországon. Sőt, ne csak a határainkat ostromlókat fogadjuk be, hanem hozzunk még ide migránsokat más európai országokból is.

Azokat akarják ránk kényszeríteni, akiktől ma védjük a déli határt”

– hangsúlyozta a magyar miniszterelnök.

A balkáni útvonalon olyan forgalom van, amire évek óta nem volt példa. Magyarország déli határnál ebben az évben már 128 ezer, jogosulatlan belépési kísérletet akadályoztak meg a rendőrök.