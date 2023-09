Meddőségi központot adtak át a Debreceni Egyetemen

Meddőségi központot adtak át kedden a Debreceni Egyetemen (DE); a modern műszerekkel felszerelt létesítményt százmillió forintos beruházással egy felújított villában alakították ki.

Szöllősi Katalin, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKF) osztályvezetője azt mondta, világszerte nő a meddőséggel küzdő nők és férfiak aránya, Magyarországon minden hatodik nő és férfi érintett. Ezért egészségügyi és népesedéspolitikai szempontból is kulcskérdés a meddőség kezelése, hogy minden vágyott gyermek megszülessen – tette hozzá.

A szakember fontos célnak nevezte, hogy olyan egységesen magas színvonalú ellátórendszert alakítsanak ki, amely minden, meddőséggel küzdő párnak hozzáférhető egész Magyarországon.

A meddőségi központ olyan hely, ahol „a remény és a szakszerű támogatás találkozik” – jegyezte meg Szöllősi Katalin.

Balla György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagja, neonatológus professzor közölte, a meddőségi központ egyrészt fontos a családok szempontjából, mert minden tíz családból egy-kettőnek segíteni kell, hogy gyereke lehessen, másrészt fontos az egyetemnek, amely felelős ezekért a családokért.

Hozzátette: volt időszak, amikor tíz, egy kilogramm alatti koraszülött közül csak egyet vihettek haza a szüleik, ma már tízből kilenc gyereket tudnak egészségesen hazaengedni. Azoknak a családoknak, akik a DE meddőségi központjában kérnek segítséget, nem engedik el a kezét: „gyermek lesz a vége” – fogalmazott az akadémikus.

Kapcsolódó tartalom

Szabó Zoltán, a DE klinikai központjának elnöke jelezte: az új meddőségi központban évente legalább kétezer pár kivizsgálását és orvosi ellátását tervezik.

Az átfogó nőgyógyászati és urológiai, andrológiai diagnosztikát és kezelést biztosító szervezeti egység a korábbinál is gyorsabb és egyértelmű betegutakat fog eredményezni, reményeik szerint hozzájárulva a vágyott gyermek megszületéséhez, a születésszám növekedéséhez.

Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere azt mondta, a városnak mindenben komoly partnere az egyetem.

Kiemelten fontos számukra a gyerekvállalás: amikor 2014-ben elhatározták, hogy a város új fejlődési pályára áll, jelentős népességnövekedéssel is számoltak. Ebben nemcsak a betelepülőkre számítanak, hanem arra is, hogy a helyben élők is hozzájárulnak a növekedéshez – ismertette a városvezető.

Az avatáson elhangzott, a párok kivizsgálása egy helyen és egy időben történik, ami országosan egyedülálló, mint ahogy az a számítógépes spermaanalizátor is, amellyel a férfiakat vizsgálják.