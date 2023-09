Már Magyarországon is elérhető pszichológia képzés távoktatásban

Október 16-áig lehet jelentkezni a Collegium Humanum Varsói Menedzsment Egyetem Pozsonyi Kihelyezett Tagozatának pszichológia képzésére, amely először teremti meg a lehetőséget arra, hogy ez a népszerű szak 100%-ban online formában Magyarországról is elérhető legyen. Az ismert és elismert, a szakmát aktívan gyakorló oktatók közreműködésével induló képzés aktuális, életszerű, a gyakorlatban alkalmazható tudást ad, teljes egészében magyar nyelven. A hallgatók az osztatlan mesterképzésen nyolc szakirány közül választhatnak és szerezhetnek Európai Uniós akkreditált diplomát 10 szemesztert követően.

A világ afelé halad, hogy egyre többen látják be, lelki nehézségeikre sem a struccpolitika, sem a szőnyeg alá söprés nem jelent megoldást, ehelyett képzett szakembereket keresnek fel, akik segítenek feltárni a problémák gyökerét és ezáltal megszűntetni a kiváltó okot. Az emberek egyre tudatosabbá válásának köszönhetően leáldozóban van az a nézet, hogy aki segítséget kér azzal valami nagy baj van, ráadásul gyenge, amiért nem tud egyedül megbirkózni a gondjaival. Ellenkezőleg, a belátás képessége és a bátorság a segítségkérés meglépésére az intelligencia fokmérőjévé vált.

„Elképesztő mértékben megnőtt a pszichológia szakok népszerűsége, ami erőteljesen jelzi ezt a tendenciát. Évről évre magas túljelentkezés tapasztalható, ami miatt nagyon sokan rekednek kívül a magyar felsőoktatási rendszer keretein belül zajló oktatáson és kénytelenek más pályát választani vagy éppen évet halasztani. De olyanok is vannak, akik egész egyszerűen az életkörülményeik miatt tesznek le karrierálmukról, hiszen munka és család mellett nem tudnak nappali szakon, de még levelezőn sem belevágni egy ötéves pszichológia képzésbe. Számukra kínál remek alternatívát a Collegium Humanum Varsói Menedzsment Egyetem Pozsonyi Kihelyezett Tagozatának pszichológia képzése, amelyre még október 16-áig lehet jelentkezni” – tájékoztatott Czopkó Nóra, pszichológus, a pszichológia szak felelőse.

A legnépszerűbb szakirányok közül lehet választani

A Pszichológia osztatlan képzésen nyolc szakirány közül választhatnak a hallgatók, mint például a népszerűségi listát vezető klinikai pszichológia, valamint az üzleti pszichológia és coaching. A képzés egyenes út azok számára, akik a későbbiekben segítő területen képzelik el életük hivatását, de azok számára is, akik meg szeretnének ismerkedni a pszichológia alapvető területeivel, az emberi viselkedéstől kezdve az összetett mentális folyamatokig.

„Az ismert és elismert, a szakmát aktívan gyakorló oktatók közreműködésével induló képzés aktuális, életszerű, a gyakorlatban hasznosítható tudást ad. Ugyanis a tanulmányok során a hallgatók nem csupán elméleti tudásra tesznek szert, de a több mint 500 órás gyakorlati idő alatt megtanulják azt a mindennapokban is alkalmazni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy mindenki megtalálja a pszichológián belül azt a szakirányt, ami igazán neki való, ezért a szakmai identitás felfedezésében jelentős támogatást nyújtunk”– avatott be Czopkó Nóra.

Felkészít a jövőre

Néhány évvel ezelőtt azt gondolhattuk, nemhogy pszichológiát, de semmit nem lehetséges oktatni az online térben. Majd megérkezett a Covid, és rámutatott arra, hogy bizony nagyon is megvalósítható. Sőt, számos olyan kedvező körülménnyel is jár, ami miatt a járványidőszak lecsengése után is nagyszámban fennmaradtak az online képzések.

„Nemcsak a képzésekről van szó, hanem például a pszichológusi konzultációkról is, amelyekkel kapcsolatban a szakma egy részének szilárd meggyőződése volt, hogy csak személyesen lehet érdemben megtartani őket. Erről is beigazolódott, hogy koránt sincs így, csupán a szakemberektől másfajta hozzáállást igényel. Mivel a jövő egyértelműen az online még szélesebb körű elterjedése és fejlődése felé halad, elengedhetetlen ezekre az újfajta kihívásokra minél teljesebb mértékben felkészülni már a tanulmányok során”– hívta fel a figyelmet a pszichológia szakfelelős.

Nemzetközileg elismert tudás

A képzést elvégző hallgatók Európai Uniós akkreditált diplomát kapnak, melynek birtokában könnyen tudnak érvényesülni a nemzetközi munkaerőpiacon. Tanulmányaikat akár 100%-ban online folytathatják, minden tanóra és vizsga digitális formában zajlik, így helyszíntől függetlenül, csupán internetkapcsolatra van szükség a tanuláshoz. Kizárólag az államvizsgán kell személyesen megjelenni Pozsonyban, garantálva ezzel a végzettség hitelességét és elismertségét.

„Nálunk nincs felső korhatár, ponthatár, sem nyelvvizsgakényszer, és emelt szintű érettségire sincs szükség. Mivel a képzés akár 100%-ban online zajlik, így család és munka mellett is elvégezhető”– ismertette Noll-Batek Frigyes, a Collegium Humanum Pozsonyi Kihelyezett Tagozatának protektora, aki azt is elárulta, hogy a magyar hallgatók anyanyelvükön sajátíthatják el a szakmai ismereteket, ami hozzájárul a magas szintű megértéshez és a szaktudás hatékony alkalmazásához.

„Az órák munkaidőn túl zajlanak, ráadásul minden óráról felvétel készül, így, ha lemaradnának egy előadásról, vagy újra szeretnék nézni az anyagot, bármikor hozzáférhetnek a tartalmakhoz” –tette hozzá Noll-Batek Frigyes.