Kovács Antal szerint nem elég, ha valaki jól tud dekantálni

Egyre inkább felértékelődik nem csak a minőségi borok, de a jó sommelierek értéke is. A borok iránt érdeklődők széles köre azonban ma már nem elégszik meg azzal, hogy megmondják neki, melyik bor mihez jó, de szeretnének ők maguk is érteni egy kicsit a szakma csínját-bínját. Nekik nyújt segítséget videóival és érdekes tartalmaival Kovács Antal.

Kovács Antal sommelier szerint ma már nem elég a szakmájában, ha valaki érti a szakma csínját-bínját, de a komfortzónából is ki kell lépni ahhoz, hogy a tudás minél szélesebb körben elérhetővé váljon. A borszakértő éppen ezért kezdett el egyre több tartalmat megosztani közösségi felületein, a TikTokon pedig mára már közel 16 ezren követik és több mint ötvenezer lájkot gyűjtött a posztjaival.

„Rengeteg dolog változott az utóbbi néhány évtizedben. Ma már nem elég, ha valaki jó szakember. Az, hogy tökéletesen tudjon dekantálni egy bort, húsz éve még nyerő volt, ma már azonban önmagában édes kevés. Ha szeretnénk fejlődni és magasabb szintre jutni, ki kell lépnünk a komfortzónánkból és láthatóvá tenni magunkat a világ számára. Erre kínálnak tökéletes lehetőséget a különböző közösségi média felületek. Úgyhogy arra biztatom a fiatal kollégákat, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, mert 2023-ban szinte nélkülözhetetlen a boldoguláshoz. Nem könnyű, amíg megtalálja ebben is a saját hangját, stílusát az ember, de megéri, mert nagyon sokat tud lendíteni a pályafutásán” – fejtette ki Kovács Antal.

Hogyan fázhat meg a vörösbor?

A szakértő szerint bizonyos szempontból egy sommelier mindig is influenszer volt, csak régebben teljesen más volt a helyzet, hisz akkor még nem léteztek a közösségi média platformok, így a mozgástér igencsak korlátozott volt és csak az adott étteremre korlátozódott. Az interneten keresztül azonban immár ezrekhez tudja eljuttatni az üzenetét. Kovács Antal sommelier olyan témákban készít tartalmakat, mint hogy miért hívják narancsbornak a narancsbort, hogyan fázhat meg a vörösbor, vagy épp mi a különbség a naturális és a natúr bor között. Ezeknek a témáknak köszönhetően pedig hét hónap alatt immár közel 16 ezerre duzzadt a követőinek száma a TikTokon.

„Legrégebben a Facebookot használom, így már látom, hogy vannak korlátai is, ez kétségtelen. Az instagram csatornámon kifejezetten intenzíven dolgozom, ám azt figyeltem meg, hogy az organikus fejlődés lehetőségei ott is korlátozottak. A legújabb csatorna pedig amit használok, a TikTok. Ami nagyon tetszik benne, hogy teljesen más a dinamika és a játékszabályok, mint a többi közösségi média felületen. Ebből kifolyólag a TikTok kezelése folyamatos tanulást is jelent a számomra. Ott egy pillanatra sem szabad megállni. Valamikor 2022 elején regisztráltam, de az első komoly szándékú, jövőbe tekintő posztomat csak 2023 januárjának végén tettem ki. Azóta hét hónap telt el. Ez idő alatt akkora utat jártam be, hogy amikor visszatekintek, az az érzésem, mintha már hét éve gyártanék oda tartalmat, köszönhetően az ott tapasztalható folyamatos pörgésnek és tartaloméhségnek” – mesélte.

Kovács Antal szerint a közönsége leginkább a szakmába vágó, ismeretterjesztő és edukációs videókra fogékony.

„Ennek kifejezetten örülök, mert így nem vagyok rákényszerülve, hogy erőltetetten vicces videókat készítsek, amelyek könnyen kellemetlenné és nevetségessé is válhatnak. A humor persze nem áll messze tőlem, így ahol helye van, ott természetesen azt is csempészek egy kicsit a videóimba, de csak finoman, elegánsan, semmiképp sem túltolva a dolgot. Hiszen sommelier vagyok, nem pedig egy önjelölt humorista” – magyarázta.

A sommelier ráadásul most egy bortréninget is szervez, amire bárki jelentkezhet, aki szeretne többet megtudni a borról, illetve a borkultúráról.

„Az előzetes felmérések szerint három csoport érdeklődik leginkább a tréning iránt. A jelentkezők egy része az üzleti élet területén dolgozik, ők szeretnének kompetensek lenni, ha borról van szó egy-egy hivatalos eseményen, mint például üzleti vacsorákon, fogadásokon. A másik a lelkes borbarátok csoportja, akik saját örömükre tanulnak a borról és kifejezetten élvezik a boros környezetet. A vendéglátásban dolgozók lesznek várhatóan a legnagyobb számban jelen, ami teljesen érthető, hiszen ma már nem elég annyit tudni, hogy mitől fehér a fehérbor. Dicséretes, hogy a szakács kollégák igénye is megnőtt aziránt, hogy többet tudjanak, például egy borvacsora menüsorának összeállítása során tudják kamatoztatni ezt a tudást. A felszolgálókról nem is beszélve, hiszen ők azok, akik a borokat nemcsak felszolgálják, de ajánlják is a vendégeknek” – fejtette ki Kovács Antal.