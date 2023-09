Politológus Gyurcsány napirend előtti felszólalásáról: A DK megpróbálja lemosni utódpárti stichjét

Hétfőn kezdetét vette a parlament őszi szezonja, elhangzottak a napirend előtti felszólalások az Országgyűlés nyitóülésén. Gyurcsány Ferenc az új szezonra új jelzővel állt elő, amivel a DK utódpárti arculatát igyekszik áramvonalasabbra formálni Kiszelly Zoltán szerint. A politológus a hirado.hu-nak nyilatkozva azt is elárulta, a volt miniszterelnök miért érezhette ennek szükségét. Orbán Viktor miniszterelnök egyébként reagált is a DK új kommunikációs kísérletére: „Magyarország nem szeretne újabb Gyurcsány-korszakot, akárhogy is hívják.”