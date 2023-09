Egyeztetést kezdeményez a pénzügyminiszter

Egyeztetést kezdeményez Varga Mihály pénzügyminiszter a globális minimumadóról szóló uniós irányelv hazai átültetéséről magyarországi nagyvállalatok vezetőivel – közölte a Pénzügyminisztérium (PM) hétfőn az MTI-vel.

A szaktárca közleményében kiemelte, a kormány célja, hogy a magyar adórendszer versenyképességét a globális minimumadó ellenére is megőrizze, és a magyar cégek továbbra is Európa egyik legalacsonyabb közterhét fizessék.

Az Európai Unió irányelvként fogadta el az OECD által kidolgozott globális minimumadó szabályozást, amelyet Magyarországnak is át kell ültetnie jogrendjébe 2024. január 1-ig. A kormány célja, hogy a magyar gazdaságot visszaállítsa a növekedési pályára és növelje Magyarország versenyképességét. Ezért a kormány a globális minimumadó szabályozását is úgy alakítja ki, hogy Magyarország továbbra is vonzó adókörnyezetet biztosítson a vállalkozások számára – írták a közleményben.

A Pénzügyminisztérium a globális minimumadóról szóló uniós irányelv átültetésének részletszabályait a vállalati javaslatok figyelembevételével az őszi adótörvényekkel együtt nyújtja be az Országgyűlésnek – tájékoztatott a Pénzügyminisztérium.

Kiemelt kép: Varga Mihály pénzügyminiszter (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)