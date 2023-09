Kocsis Máté: Emlékszünk a Gyurcsány-korszakra, és nem kérünk belőle

A miniszterelnök felszólalásával kezdődött hétfőn az Országgyűlés őszi ülésszaka.

Megemlékezés

Kövér László, az Országgyűlés elnöke megemlékezett a közelmúltban elhunyt korábbi országgyűlési képviselőkről, Füzessy Tiborról (KDNP, független), Puha Sándorról (SZDSZ), Kárpáti Zsuzsáról (MSZP), Buzás Sándorról (MSZP), Hanó Miklósról (FKGP, Fidesz), Daróczy Zoltánról (MSZP) és Polonyi Kornélról (Fidesz).

A képviselők néma felállással tisztelegtek az elhunytak emléke előtt.

Orbán Viktor: Ősszel Magyarország ellenfelei egyszerre lépnek fel a követeléseikkel

Ősszel Magyarország ellenfelei – a Soros-birodalom, a brüsszeli bürokraták és az amerikai demokraták – várhatóan egyszerre lépnek fel a követeléseikkel, de ezeket nem fogadhatjuk el, mert nem akarunk visszamenni oda, ahová terelni akarnak bennünket, a Gyurcsány-korszakba – jelentette ki Orbán Viktor napirend előtt.

Magyarország politikailag elég stabil, gazdasága pedig elég erős, hogy letörje az inflációt, megvédje a nyugdíjakat, a fizetéseket és a munkahelyeket, és a következő évben ismét jelentős gazdasági növekedést érjen el – közölte a miniszterelnök, hangsúlyozva: megszorításról szó sem lehet.

A kormányfő kifejtette: sikeresen megrendezték Magyarország történetének legnagyobb sporteseményét, a budapesti atlétikai világbajnokságot. Hozzátette: a világbajnokság a kiadásokat kétszeresen meghaladó bevételt termelt a magyar gazdaságnak.

Azt is mondta: a kormány egyik kiemelkedő vállalása, hogy az energetikai világpiac felfordulása ellenére fenntartják Magyarország energiabiztonságát, sőt ebben a zavaros helyzetben is felépítjük a függetlenségünket garantáló energiagazdaságunkat. Ezért a nyáron energetikai együttműködést hoztak létre Törökországgal, Azerbajdzsánnal és Katarral, mindhárom országgal megállapodásokat kötöttek – fűzte hozzá.

Jobbik: Eső után köpönyeg

Eső után köpönyeg – mondta Lukács László György (Jobbik) a miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagálva azokra az intézkedésekről, amelyeket a kormány az energetika terén tett. Kijelentette: az ország minden értelemben kiszolgáltatott helyzetbe került egy nagyhatalommal szemben.

Sérelmezte, hogy a napelemeseket érintő szabályok „napról napra változnak”, szerinte az sem járható út, hogy a kormányhoz közelálló nemzeti oligarchák „kopasztják az embereket” rendszerhasználati díj címén, hogy a bevételből luxusjachtot vegyenek.

„Ha valami ilyen lassan hat, akkor a gyógyítót kuruzslással vádolják” – jelentette ki a miniszterelnök azon korábbi kijelentésére, hogy az infláció ellen már beadták a vakcinát. Választ várt arra a kérdésre: visszatérnek-e a „kommunista” ársapkák és lesz-e megint olyan, hogy nincs a polcokon tej vagy cukor.

Orosz háborús inflációnak nevezte az inflációt, mondván, az az oroszok barátait érinti. Az élelmiszerek terén Magyarország mellett leginkább Törökországot vagy Szerbiát – mondta. „Önök miatt élünk rosszabbul” – mondta, bírálva a kormány oroszbarát politikáját.

Kijelentette azt is: nemcsak békére, igazságos békére van szükség. Azt is mondta: az országnak nincs szüksége bevándorlókra, így arra a mintegy félmillió „migránsmunkásra” sem, akik a kormányoldal törvénymódosítása által érkezhetnek az országba novembertől.

Az LMP nemzeti konszenzust sürget a fontosabb ügyekben

Ungár Péter (LMP) nemzeti konszenzust sürgetett egyes geopolitikai kérdésekben. Támogatta, hogy a kormány kiáll a kárpátaljai magyarok mellett és egyetértett, a kormány békét sürgető álláspontjával is. Közölte, a magyaroknak az az érdeke, hogy Oroszország elveszítse a háborút, mert ha nem így történik, akkor az orosz birodalom Magyarország határára érkezik, ez pedig ellentétes a magyar érdekekkel.

Elmondta, nem támogatják, hogy az EU-ban elvegyék a kis országoktól a vétó lehetőségét. Ugyanakkor azt kérte a kormányfőtől, hogy a német hegemóniával folytatott küzdelmét a gazdasági kérdésekre is terjessze ki, a német autógyárakkal szemben is folytassa. Fontosnak nevezte és támogatta, hogy Magyarország továbbra is tiltsa az ukrán gabona behozatalát.

Magyarországnak fontosabb a NATO bővítése annál, mint hogy egy svéd televízió milyen véleménnyel van a miniszterelnökről – mondta, majd azt firtatta, milyen előnye származik Finnország és Svédország csatlakozásának késleltetéséből Magyarországnak.

Ungár Péter azt is tudakolta, hogy a kormány miért tesz fel minden egyes zsetont a republikánusokra?

Vitatta a miniszterelnök azon kijelentését, miszerint Magyarország klímabajnok. Kifejtette: az országban 2013 óta minden évben nőtt a szén-dioxid-kibocsátás a koronavírus-járványig, betiltották és jelenleg is tiltják a szélenergiát, a magyar vizet pedig most adják oda a magyar termőfölddel együtt a kínai és német nagytőkének.

Mi Hazánk: A kormány ne hajtson végre lakosságcserét!

Dúró Dóra (Mi Hazánk) radikális változást sürgetett a családpolitikában, mert szerinte a 2010-ben meghatározott súlypontok ma már helytelenek. Kiemelte: 1990-ben Magyarországon a 30 éves nőknek mindössze 13 százaléka volt gyermektelen, most viszont ez az arány már 56 százalék. Egy szja-kedvezmény kevés lesz ahhoz, hogy ezen változtatni tudjunk – jegyezte meg.

Felhívta a figyelmet arra: 1956 óta nem szenvedett el Magyarország akkora népességcsökkenést, mint 2022-ben, amikor 90 ezerrel csökkent a lakosság. Ebből 50 ezren elhagyták Magyarországot, miközben a kormány 500 ezer vendégmunkás betelepítését tervezi Magyarországra tíz éven belül. Arra szólította fel a miniszterelnököt, „ne hajtsanak végre lakosságcserét, mert akkor Magyarország egy másik ország lesz”.

Hangsúlyozta: a KSH előrejelzései szerint 2050-ben 8,5 millióan laknak majd Magyarországon, a lakosság 40 százaléka lesz eltartott, és ha vendégmunkások betelepítését valóban végrehajtják, akkor a lakosság nagyjából 15 százaléka idegen kultúrából fog érkezni.

Dúró Dóra arra is felszólította a kormányfőt, hogy a magyarok egészségügyi adatait semmilyen – pláne nem a „big pharma” által nyíltan pénzelt – nemzetközi szervezetnek, ne adja ki a kormány.

A Mi Hazánk képviselője az Egészségügyi Világszervezet főigazgatóját, Tedrosz Adhanom Gebrejeszuszt „etióp marxista terroristának” nevezte, és azt állította, a WHO arra készül, hogy felülbírálhassa a szuverén nemzetek egészségügyi intézkedésekkel kapcsolatos döntéseit.

Arra is kitért: a globalistákkal való szembenállás mellett az élelmiszer-önrendelkezésre való áttérés is rendkívül fontos ahhoz, hogy meg lehessen védeni Magyarország szuverenitását, illetve Szlovákiához hasonlóan Magyarországon is szükség van arra, hogy a készpénzhasználat jogát az alaptörvényben védjék meg.

MSZP: Az emberek megélhetéséről nem beszélt a kormányfő

Tóth Bertalan (MSZP) hiányolta a miniszterelnök felszólalásából az emberek megélhetését érintő kérdéseket.

Külpolitikai kérdésekről szólva azt mondta: szövetségeseinket kioktatja a kormány, keresztbe tesznek nekik, míg „keleti diktátorokkal barátkoznak”. Feltette a kérdést: változott-e a kormány álláspontja Svédország NATO-csatlakozását érintően. Szerinte „ez a tizenöt hónapja tartó fideszes kutyakomédia már nagyon ciki”.

Úgy folytatta: a gazdaság egy éve recesszióban van, a drágulás pedig Magyarországon a legmagasabb. Megszorításokat vezetett be a kormány és továbbiakat készít elő, emellett beruházásokat állított le.

Szerinte ugyanakkor a rekordmagas inflációt a Fidesz okozta, ahogy a mostani válságért is ez a rezsim okolható. Miattuk drága az üzemanyag, romlik az egészségügy, kevesebb a posta vagy omlik össze a szociális ellátás – mondta.

A megoldás az uniós források hazahozatala lenne, amelynek feltétele, hogy ne lopják el a pénzt, hagyják békén a bíróságokat és az egyetemeket is – hangsúlyozta. Biztos megélhetésre van szükség, ehhez emelni kell a legkisebb jövedelmeket – fűzte hozzá.

Párbeszéd: Versenyképességi fordulatra van szükség

Szabó Tímea (Párbeszéd) arról beszélt: Európában még mindig nálunk a legmagasabb az infláció, amely felfalt minden béremelést, minden növekedést és minden tartalékot.

Az inflációt a szegények adójának nevezte, és azt mondta: nem elég, hogy Magyarországon van a legnagyobb, 27 százalékos áfakulcs, az inflációval még rátettek egy 25 százalékos adót a szegényeknek. Az ellenzéki politikus szerint versenyképességi fordulatra van szükség, amely ez nem jelent mást, mint azt, hogy az oktatásra és az egészségügyre kell költeni.

Szabó Tímea szerint azért van a béka feneke alatt a magyar versenyképesség, mert a humán tőkére semmit nem fordít a kormány. Húszezer pedagógus hiányzik a rendszerből – tette hozzá. Jelezte: kevesebbe került volna az összes pedagógus 45 százalékos béremelése, mint amennyit fizettek nemzeti büdzséből az atlétikai vb-re. „Keményebben fogalmazva ez mondjuk hazaárulás, de minimum egy „Mekk mester kormányzás” – jelentette ki Szabó Tímea.

Azt mondta: az akkumulátorgyárak idehozzák a legszennyezőbb, legmérgezőbb iparágat Európában. Pártjuk visszautasítja a jövőt elherdáló politikát és felszólítja a kormányt arra, hogy álljon el azt országot kiárusító stratégiától – hangsúlyozta.

Momentum: Végre a magyar emberek bajaival kellene foglalkozni

Gelencsér Ferenc (Momentum) szerint a kormánynak a brüsszelezés, a sorosozás és a genderezés helyett végre a magyar emberek érdemi bajaival kellene foglalkoznia.

Szerinte a kormány mindenről hazudik az embereknek, ennek az az ára, hogy az EU-ban Magyarországon a legmagasabb az infláció, hogy 2022 óta ötven megszorítást vezettek be, a választások óta pedig hússzor emeltek adó. Közölte, a kormány további megszorításokat tervez, pedig a magyarok nem tudnak több adót fizetni.

Közölte, egyes családoknak nincs mitől félnie, Orbán Viktor családjának nem kell aggódnia, mert a miniszterelnök ötmillió forintra emelte a saját fizetését.

Elmondta, tragédia, hogy a kormány nem tudja, hogyan állítsa meg a rossz kormányzás okozta megélhetési válságot. Kijelentette, a Momentum szerint emberközpontú gazdaságra, esélyteremtő oktatásra, klímabiztonságra és európai elköteleződésre van szükség, ez Magyarország útja.

Akkumulátorgyárak építése helyett szoftverfejlesztők és informatikusok képzését sürgette. Ne a munka léte, hanem annak eredménye és az emberek megbecsülése számítson – javasolta, kezdeményezve, hogy olyan vállalatokat telepítsenek be, amelyek jól fizető munkahelyeket teremtenek. Az új munkahelyek száma helyett a kifizetett munkabértömeghez és juttatásokhoz kell kötni az állami támogatását – fejtette ki.

KDNP: Kulcsfontosságú a keleti nyitás elindítása

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője napirend előtt kulcsfontosságú lépésének nevezte a külpolitika váltását, a keleti nyitás elindítását. Meglátása szerint ez a lépés jelentősen növelte Magyarország mozgásterét, és segít biztosítani az ország energiaellátását. Kiemelte: a KDNP nagyra értékeli a kormány gazdaságpolitikai helytállását a rendkívül nehéz nemzetközi környezetben.

Egy olyan Európában kell helytállnunk, amely az indulásakor magáénak vallott és évtizedeken keresztül sikerre vitt kereszténydemokrata értékeket lassan feladni kényszerül. Ebben a „brüsszeli forgatagban” kell a magyar kormánynak stabil értékrenddel kiállni a magyar érdekek és a keresztény értékek mellett.

Simicskó István jelezte, a KDNP szerint a kormány a háború kérdésében is helyesen jár el, hiszen mindvégig a béke pártján állt, az azonnali fegyverszünetet és a béketárgyalások megkezdését sürgetve.

Kitért arra is, a migráció kérdésében a KDNP szintén támogatja a kormányt, hogy továbbra se fogadja el a Brüsszelben akart migránsgettókat, keményen és határozottan álljon ki a migrációs nyomással és a brüsszeli bürokraták buta döntésével szemben. A kereszténydemokrata politikus hangsúlyozta: pártja számára a legfontosabb a magyar családok további védelme.

Hozzátette: arra biztatják a kormányt, hogy továbbra is tartsák fenn a családok támogatásának rendszerét, az otthonteremtési támogatást, a gyermekvállalási támogatásokat és a családok védelmét tekintse a biztonságpolitika, az energiabiztonság és a gazdaságpolitika mellett a legfontosabb célkitűzésének.

A DK szerint új kormányra van szükség, szociáldemokrata kormányra, Dobrev Klára kormányára. Más politika kell és más kormány – hangsúlyozta Gyurcsány Ferenc (DK) a miniszterelnöknek adott válaszában.

Bírálta a kormány Európa és a vele egyet nem értők ellen folytatott „háborúját”. Azt mondta: ez a háború nem igazolható, hiszen célja nem a nemzet felemelése, hanem a kormány hatalmi rendszerének megerősítése.

Gyurcsány Ferenc ezen háború eszközeit is tisztességtelennek nevezte, mondván, az emberek pénzét használják, „ellopják”, valamint hazugságból és erőszakból ötvözött fegyvereket használnak. A háború ráadásul nem hozott több megbecsülést sem az országnak, sőt inkább olyanoktól távolította el az országot, akikkel közös a történelmi sorsunk – jelentette ki.

Sorolta a problémákat: a diákok teljesítménye romlik, a tanárok a megbecsülés hiányától szenvednek. Magyarországot számos téren megelőzték olyan országok, amelyek korábban mögöttünk kullogtak. Az emberek nem élnek jobban, a forint értéke romlik – mondta. „Rosszabbul élünk, mint egy éve” – jelentette ki.

Fidesz: Emlékszünk a Gyurcsány-korszakra, és nem kérünk belőle

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a DK frakcióvezetőjének felszólalására és az ellenzéki párt új szlogenjére úgy reagált: emlékszik még, hogy a haza a Gyurcsány-kormányok alatt annyira vigyázott a magyarokra, hogy elvette a 13. havi bérüket, a 13. havi nyugdíjat, a csőd szélére sodorta az országot, az összes családtámogatási formát elvette, és ha mindez nem tetszett, akkor még ki is lőtték a szemünket.

„Emlékszünk, elnök úr, nem kérünk abból a hazából” – jelentette ki. Arra, hogy a DK szerint ők hazahoznák az uniós forrásokat, úgy reagált: Gyurcsány Ferenc ezzel elismerte, hogy a brüsszeli elit politikai nyomásgyakorlásra és zsarolásra használja a források visszatartását. Szégyen, hogy ebben vesz részt a DK a saját hazája ellen – jegyezte meg.

A svéd NATO-csatlakozással kapcsolatban a Fidesz frakcióvezetője leszögezte: szeretnének egy konszolidált viszonyt, de ez úgy nem megy, hogy a „svédek folyamatosan köpnek egyet Magyarország felé”. Hangsúlyozta: azt kérik a svéd politikai elittől, hogyha ha együtt kívánnak működni a NATO-csatlakozás kapcsán, akkor ne ellenségként, hanem partnerként tekintsenek Magyarországra.

Orbán Viktor: Magyarország nem szeretne újabb Gyurcsány-korszakot

Orbán Viktor miniszterelnök viszonválaszában Gyurcsány Ferenc (DK) felszólalására reagálva közölte: tévedés, hogy Magyarország bárki ellen háborút folytatna, leginkább a nemzeti együttműködés rendszerét próbálják megteremteni Magyarországon és Magyarország körül is. Közölte: közelebb jutottak az erős Magyarországhoz ahhoz képest, amilyen állapotban az ország Gyurcsány Ferenc kormányzása idején volt.

Elmondta, Magyarország nem kér abból a házastársi tervből, hogy visszahozzák a Gyurcsány-korszakot, legfeljebb most nem a férj nevén. Magyarország nem szeretne újabb Gyurcsány-korszakot, „akárhogy is hívják”. Magyarország nem kér újra abból a korszakból, amiből csak hosszú évek verejtékes munkájával tudta kiküzdeni magát.

Ismerethiányosnak tartotta a Jobbik frakcióvezetőjét Magyarország energiafüggetlenségével kapcsolatban. Elmondta:

2010-ben csak két interkonnektor volt, a háború kitörésekor viszont már hat, így hat alternatív forrásból is energiához tud jutni Magyarország.

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy nem az a vita tárgya, milyen béke legyen az orosz-ukrán háborúban, az a második lépés. Az első lépést úgy hívják, tűzszünet.

Azt kérdezte az ellenzéki képviselőktől, miért propagálják folyamatosan százezerszámra vendégmunkások behozatalát. Hozzátette: tartsák hatályban azt a törvényt, hogy csak annyi vendégmunkás jöhet be az országba, amennyi betöltetlen álláshely van.

Az LMP frakcióvezetőjének azt mondta, nemzeti konszenzus geopolitikai kérdésekben nagyon nehéz, de nem zárkózik el előtte. Elmondta, a nyugati világban a külpolitikát ideológiai alapokra, értékekre helyezték, az európai értékek a háború, a gender és a migráció támogatásáról szólnak.

Magyarország a háborúval szemben a békét, a genderrel szemben a hagyományos családmodellt támogatja és a migrációt rossz dolognak tartja – mondta.

A kormányfő szerint a háború végeredménye nem kívánságműsor és szamárságnak nevezte, hogy Oroszország katonai erővel eljut Magyarország keleti határáig. Úgy fogalmazott, nincs olyan forgatókönyv, amely odavezetne, hogy Magyarországnak és Oroszországnak újra közös határa legyen, mert Magyarország a NATO tagja.

Svédország NATO-tagságáról azt mondta, az nem érdekli a kormányt, milyen filmeket készítenek, de az igen, mit tanítanak a svéd gyerekeknek az iskolában Magyarországról, ugyanis az az állami politika kérdése.

Úgy értékelte, nem sürgeti semmi Magyarországot a svéd NATO-csatlakozás ratifikálásával kapcsolatban. Svédország biztonságát semmi sem fenyegeti, a svéd-magyar kapcsolatoknak egyetlen stratégiai eleme sincs, ami sérülést szenvedne, hogy ha Magyarország kiköveteli magának a tiszteletet Svédországtól és csak utána hajlandó támogató döntést hozni – fogalmazott.

Orbán Viktor szerint az amerikai kapcsolatok miatt nem a kormánypártoknak, hanem az ellenzéknek kellene magyarázkodnia. Az amerikai kormány pénzt adott a magyar ellenzéki pártoknak, hogy kormányra kerüljenek – hangsúlyozta, hozzátéve, a magyar külpolitika kész az együttműködésre a mindenkori amerikai adminisztrációval függetlenül annak pártállásától.

A családtámogatásokról szólva azt mondta, nem lesz olyan pillanat, amikor a csok megszűnik és nem lép a helyére valamilyen más támogatási forma. Jelezte, a falusi csok megmarad, megemelik az értékhatárát, a városi csok azonban már nem elegendő, új dolgot kell indítani és januártól el is indítják.

A szocialista frakcióvezető szavaira reagálva szólt arról, hogy nő a dolgozó emberek száma és azért küzdenek, hogy év végére a reálbérek éves összevetésben ne csökkenjenek, 2024-ben pedig jobban nőjenek, mint az infláció. Jelezte azt is, hogy a nyugdíjasoknak oda fogják adni azt az összeget, ami az infláció mellett a megélhetésükhöz szükséges.

Az uniós forrásokkal kapcsolatban azt kérte az ellenzéki képviselőktől, legalább a tanárok béremelését támogassák. A tanárok fogják ellopni azt a pénzt, amit Brüsszelből oda kellene adni a tanároknak? – firtatta.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy ma Magyarországon 140 ezer ember dolgozik a járműiparban, így nagyjából ötszázezer ember megélhetése függ ettől.

2035 után a jelenleg Magyarországon működő autógyárak nem működhetnek, ezért technológiaváltásra van szükség – mondta. Hozzátette: ha lesz akkumulátorgyár az autógyár mellett, akkor lesz autógyári munka.

Akik az akkumulátorgyárak ellen érvelnek, a mai gépjárműgyártó kapacitás ellen érvelnek – mutatott rá. Orbán Viktor közölte, Magyarországnak az az érdeke, hogy legszigorúbb környezetvédelmi szabályok betartásával, a lakosság minden félelmére higgadt, nyugodt választ adva megmentse a gépipari kapacitásokat, amelyek révén ma az emberek a kenyerüket keresik.

A miniszterelnök elmondta: ha szükség van rá, a vízmennyiséget a csatornarendszeren keresztül bárhova el lehet vinni. Magyarország ma nem szenved semmilyen vízhiányban és hogyha az igény nő, akkor képes a növekvő igényt kielégíteni – mondta, hozzátéve, a Duna vízhozama öt másodperc alatt többet hoz, mint egy akkumulátorgyár egész éves szükséglete.

Semmilyen szempont nem támasztja alá, hogy Európa legmodernebb technológiáját Magyarországon ne honosítsák meg – jelentette ki. A Momentum frakcióvezetőjének felszólalására azt mondta, úgy látta, az ő hozzászólása reménytelen küzdelem az értelemmel, és ezzel nem tud mit kezdeni, szurkol neki.

LMP: Többet ér a magyar víz és a magyar termőföld, mint 0,5 százalék GDP-növekedés

Ungár Péter (LMP) azt mondta: pártjuk szerint a GDP fetisizálása nem jó, többet ér a magyar víz és a magyar termőföld, mint 0,5 százalék GDP-növekedés. A miniszterelnök által ismertetett gazdasági modellt Ungár Péter úgy értelmezte: mindent meg kell tenni azért, hogy a külföldi nagytőke Magyarországra jöjjön, itt maradjon és ne menjen el.

Az akkumulátorgyárak építése azért történik, hogy a német autóipar itt maradjon – fogalmazott. Hozzátette: nem értenek egyet azzal, hogy az elektromobilitási átállást Európában úgy kell levezetni, hogy a magországok leggazdagabb emberei lecseréljék az Audijukat elektromosra és ennek a szennyezését Magyarországon kell elszenvedni.

Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára válaszában hangsúlyozta: a kormány a kezdetektől azt mondja, hogy Magyarországon a legszigorúbb környezetvédelmi, építési, munkavédelmi szabályokat kell betartani minden beruházónak.

Hangsúlyozta: Európában nagy verseny folyik azért, hogy a technológiai váltásban mindenki részt tudjon venni. Több százezer magyar család jövőjéről van szó, akik a szektorban dolgoznak. Jelezte: Csehország és Románia is ösztönzi az akkumulátorgyártást, Európa legnagyobb akkumulátorgyára Lengyelországban van.

Mi Hazánk: 2025 végéig tartson a napelemrendszerek engedélyének érvényességi ideje

Apáti István (Mi Hazánk) felszólalásában örvendetesnek nevezte: már esély mutatkozik arra, hogy a háztartási napelemrendszerek üzemeltetői legalább tíz évre megtarthatják az éves elszámolást.

Pártjuk korábban arra biztatta a több mint kétszázezer tulajdonost, akik több mint kétezer megawattnyi kapacitással rendelkeznek, hogy tömörüljenek pertársaságba és pereljék be a magyar államot, mert amikor ők szerződést kötöttek, nem volt szó arról, hogy elveszik az éves elszámolás lehetőségét.

A Mi Hazánk azt javasolja a kormánynak: jogszabályban rögzítsék azt, hogy valamennyi, 2023. szeptember 7-éig benyújtott kérelem alapján megadott engedély érvényességi ideje 2025. december 31-éig tartson – mondta Apáti István.

Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára válaszában szólt a napelemkapacitás és a napenergia kiemelkedő térnyeréséről.

Ismertette: csak tavaly 1500 megawattal nőttek a kapacitások, a felülvizsgált nemzeti energia és klímaterv pedig 2030-ra már 12 ezer megawatt naperőművi kapacitással számol. Ez azt mutatja, hogy a kormány a jövőben is elkötelezett a napenergia térnyerésével kapcsolatban.

Megjegyezte: brüsszeli elvárás, hogy januártól vezessék be a bruttó elszámolást.

Az elmúlt időszakban a kormány azon dolgozott, hogy előnyösebb helyzet alakuljon ki, és a szabályozás módosítása szerint a kedvezőbb, éves szaldóelszámolást alkalmazzák tíz éven át a már üzemelők mellett azokra a háztartási erőművekre is, amelyek működtetői szeptember 7-ig jelezték fejlesztési igényüket.

Párbeszéd: Zöld Magyarországot és zöld Európát!

Tordai Bence (Párbeszéd) azt ígérte, hogy a Párbeszéd a következő parlamenti szezonban is az igazságos és fenntartható zöld jövőképet jeleníti meg az Országgyűlésben, annál is inkább, mert egy friss közvéleménykutatásból kiderült, hogy a választók negyede, 2 millió ember zöld értékrendű polgárnak vallja magát.

Zöld Magyarországot és zöld Európát akarunk, ezt fogjuk képviselni Karácsony Gergely vezetésével az önkormányzati választásra és Jávor Benedek vezetésével az európai parlamenti választásra készülve – jelentette ki.

Úgy vélte: a kormány nem képes kezelni a gazdasági, a megélhetési, az ökológiai és a klímaválságot és szembe megy mindennel, amit a Párbeszéd a fenntartható, válságálló társdadalommal kapcsolatban gondol, ezért a kormány kritikája nem lehet mérsékelten ellenzéki.

Az akkugyárak telepítése ellen érvelt, hangsúlyozva, hogy a Párbeszéd nem az üres növekedésben, hanem az intenzív fejlődésben hisz. Inkább legyen egy tudatosan vállalt „nemnövekedés”, egy fenntartható visszavonulás, és egy igazságos elosztás – mondta.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára úgy reagált: nem ért egyet azokkal a felvetésekkel, hogy a GDP-növekedés már nem számít, hiszen nagyon sok magyar ember számára ez jelenti a bérek növekedésének lehetőségét. Ezt pedig úgy kell elérni, hogy közben megvédjük a természeti örökséget is – tette hozzá.

Az akkumulátorgyárakról és az autógyárakról szólva felvetette: hogy ha Németországban jó ez a technológia, akkor a Párbeszédnek miért nem jó, és mit javasol ehelyett, mivel pótolná ezeket a munkahelyeket és a kieső fizetéseket.

A baloldal finanszírozási ügyével kapcsolatban arra szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert, a Párbeszéd politikusát, hogy adjon részletes tájékoztatást arról, honnan érkeztek a külföldi pénzek, kik a megbízók és mire kérték. Kijelentette: ez nemzetbiztonsági ügy, és ahogy a kormány a határzárat is felhúzta, úgy fog “tűzfalat építeni a magyar politika és a külföldi befolyásszerző kísérletek közé”.