Migránsbaleset a belvárosban: húsznál is több illegális bevándorlót zsúfoltak a karambolozó román kisbuszba, az embercsempész elmenekült

Illegális bevándorlók utaztak abban a kisteherautóban, melynek sofőrje balesetet okozott délelőtt Budapest belvárosában. Az embercsempész furgonjával nekiütközött az előtte haladó autónak, majd elfutott a helyszínről. A balesetben többen megsérültek, a mentők kilenc embert vittek kórházba.

A külföldieket szállító román rendszámú furgon a Múzeum körúton haladt az Astória felől a Kálvin tér irányába, amikor egyelőre tisztázatlan körülmények között nekiütközött az előtte haladó autónak. A teherautó bal eleje sérült meg, a vétlen sofőr járművének összetört a hátsó lámpája, a szélvédője és a lökhárítója. Az ütközés következtében kilencen megsérültek.

A mentők egy embert súlyos, nyolcat könnyű sérülésekkel vittek kórházba. A sofőr – vagyis a feltételezett embercsempész – a baleset után kiugrott a therautóból és elfutott.

Kapcsolódó tartalom

A furgon utasai közül 12-en még a rendőrök kiérkezése előtt elhagyták a helyszínt. Őket a rendőrök a közeli Fővám téren megtalálták.

Az M1 értesülései szerint közülük többen kurd, illetve török nemzetiségűnek vallották magukat.

Mivel személyazonosságukat nem tudták igazolni, valamennyiüket előállították. A rendőrség embercsempésztés miatt indított büntetőeljárást az ügyben.

Mivel több mint 20 embert zsúfoltak össze a furgon ablaktalan, ülőhelyek nélküli rakterében, felmerül az embercsempészés bűntettének a sértettek sanyargatásával elkövetett, minősített esete is. A BRFK nyomozói azt is vizsgálják, hogy a sofőr emellett elkövethetett-e még más bűncselekményt is, például segítségnyújtás elmulasztását. A nyomozás egyelőre ismeretlen tettes ellen folyik.

Kapcsolódó tartalom