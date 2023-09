Márki-Zay kampányába is jutott Karácsonyék pénzkötegeiből

Márki-Zay Péter kampányába is továbbgurultak Karácsonyék pénzkötegei – erről írt a Magyar Nemzet. A portál szerint Karácsony Gergely mozgalma ugyanis a miniszterelnök-jelölti visszalépése után átadta az általa vásárolt hirdetési felületeket a hódmezővásárhelyi polgármesternek. Egyébként később épp Márki Zay Péter volt az, aki lebuktatta az ellenzék szabálytalan pénzgyűjtését.

2021 októberében a baloldal újdonsült miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter személyében újabb tagot üdvözölhetett Karácsony Gergely mozgalma. A sajtótájékoztatón Karácsony Gergely bejelentette, korábbi fogadkozásai ellenére mégis visszalép a hódmezővásárhelyi polgármester javára. A jelöltségét támogató szervezetet, a 99 Mozgalmat azonban a visszalépéssel nem szüntették meg. Sőt:

a mozgalom továbbra is gyűjtötte a pénzt.

Márki-Zay Péter kampányába is továbbgurultak Karácsonyék pénzkötegei – írja most a Magyar Nemzet. A portál úgy fogalmaz: a 99 Mozgalom hirdetési felületeket vásárolt, rendezvényeket szervezett és óriásplakáthelyeket is foglalt. Utóbbiakon pedig a főpolgármester visszalépése után Márki Zay Péter plakátjai jelentek meg. A Magyar Nemzet megjegyzi: a baloldal volt miniszterelnök-jelöltje azt is elismerte, hogy a 99 Mozgalom számára foglalt plakáthelyek átvételét magával a főpolgármesterrel intézte.

Az már az ügy kirobbanásakor felmerült, hogy Márki-Zay Péter honnan tudhatta pontosan, mennyit költött a főpolgármester stábja kampányra, bár ezt a hódmezővásárhelyi polgármester a Mandinernek júliusban mindössza azzal indokolta, hogy „jól tippelt.”

Ezidáig Karácsony Gergely sem beszélt arról, hogy milyen úton érekezett a 99 mozgalomhoz 500 millió forint. Az újságírók kérdéseire rendszeresen arra hivatkozott, hogy a pénzek az adománygyűjtő ládákban gyűltek össze.

Nemrég azonban kiderült, hogy a pénzt a mozgalom képviselője, a párbeszédes

Perjés Gábor fizette be 2021-ben és 2022-ben az NGO számlájára, több részletben, főként euróban és dollárban.

Bár a pénzekről ő is hallgatott, az ügyben az OTP Bank feljelentést tett, az erről szóló dokumentumból pedig az is nyilvánosságra került, hogy Perjés Gábor többször is olyan jegyzőkönyveket adott át az OTP-nek, amelyek adománygyűjtő ládák felnyitásáról szóltak. Az egyikben többek között az szerepelt, hogy egyetlen kis ládába összesen csaknem 4000 darab bankjegyet préseltek bele. A pénzek – elsősorban az euróbankjegyek – ráadásul annyira újak voltak, hogy több esetben össze voltak ragadva és egymás utáni sorszám szerepelt rajtuk.

Karácsony Gergely pénteken az atv-nek magyarázkodott, mondván, hogy szerinte minden törvényesen zajlott.

„Egy egyre terebélyesedő, kusza politikai korrpució bontakozik ki a baloldalon” – fogalmazott a Nézőpont Intézet elemzője az M1-en. Rotyis Bálint rámutatott:

a botrány akár Karácsony Gergely következő főpolgármester-jelöltségébe is kerülhet.

„Ne felejtsük el, ha Karácsony Gergely szeretne főpolgármester-jelölt lenni, akkor meg kell szereznie a baloldali pártok támogatottságát. Ő most egy nagyon kellemetlen, problémás szituációba került, a baloldali pártok megérezték a vérszagot és megpróbálnak lépni” – mondta Rotyis Bálint.

Az ügyben a NAV költségvetési csalás és pénzmosás gyanúja miatt indított vizsgálatot.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely (Forrás: MTI)