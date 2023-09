Elhunyt a magyar focista, aki összeesett a pályán és mentőhelikopter szállította kórházba

Elhunyt az a 36 éves magyar labdarugó, aki még a múlt héten esett össze a pályán. A játékost akkor sikerült újraéleszteni és mentőhelikopterrel kórházba szállítani, de sajnos alig egy héttel később, elhunyt – derült ki a játékos egyesületének tájékoztatásából, melyet a Facebookon tettek közzé.

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, hétfőn az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán közölt részleteket az esetről. E szerint

focimeccs közben lett rosszul a játékos múlt hét vasárnap Komárom-Esztergom vármegyében.

„A férfi mellkasi fájdalomra panaszkodott, majd játék közben hirtelen összeesett. Csapattársai azonnal a beteg segítségére siettek, mentőt hívtak, majd a telefonos utasítások szerint megvizsgálták, de a focista már nem lélegzett. Mentásirányító bajtársunk azonnal több egységet, köztük mentőhelikoptert is riasztott, miközben instrukciói alapján a bejelentők rögtön megkezdték az újraélesztést, amihez a pályán kihelyezett félautomata defibrillátort is használták. A játékosok egymást váltva küzdöttek csapattársuk életéért, amihez a szurkolók közül egy szabadnapos ápoló is csatlakozott. Bajtársaink perceken belül helyszínre értek és emelt szinten folytatták az életmentést, ami az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően végül sikerre vezetett és a férfit kritikus állapotban, légi úton szállítottak kórházba a mentők” – írták akkor.

Sajnos szombaton a játékos elhunyt. Egyesülete, a Tokod SE emiatt a szombati ifjúsági és a vasárnapi felnőtt mérkőzését is elhalasztja. A vezetők és a játékosok Facebook-bejegyzésükben őszinte részvétüket fejezték ki a családnak.

Mint írták, fiatalon elhunyt játékosuk sajnos