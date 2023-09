Kiderült, ő robbantott Esztergomban

Még mindig tart a rendőrségi szemle és a helyszínelés Esztergom külterületén, ahol szerda este egy férfi magára robbantott egy házat. A tragédiában tizenegyen sérültek meg, illetve a TEK egyik munkatársa életét veszítette. A robbantó is meghalt. Több lap is arról írt, hogy a férfit négy és fél órán keresztül próbálta meggyőzni a túsztárgyaló, hogy ne robbantson. Orbán Viktor miniszterelnök és Novák Katalin köztársasági elnök közösségi oldalán fejezte ki részvétét az elhunyt rendőr családjának.

Bakos Norbert az M1 helyszíni tudósítója elmondta, hogy becsületsértés miatt körözhették a rendőrök a robbantás elkövetőjét. A Fehérgyarmaton született férfi ellen elfogatóparancs volt érvényben.

„A helyiek közül többen hallották a robbanást, ami után a környéken azonnal elment az áramszolgáltatás, így a helyiek rögtön tudták, hogy valami nagy baj történhetett. Úgy tudjuk, hogy ez nemrég lett visszaállítva, tehát hosszú órákon keresztül nem volt a környéken áramszolgáltatás” – mondta a tudósító.

Kapcsolódó tartalom

Nagy erőkkel vonult ki a rendőrség és a tűzoltók is egy Esztergom külterületén lévő családi házhoz szerda este. A Búbánat völgyben ugyanis egy körözés alatt állt férfi órákig azzal fenyegetőzött, hogy felrobbant egy házat.

Az akcióban túsztárgyaló pszichológus is részt vett, aki úgy tudni négy és fél órán keresztül tárgyalt az egyre zavartabb és agresszívebb férfivel, aki nem volt együttműködő és a pszichológus nem tudta meggyőzni. A TEK kommandósai végül este hét körül behatoltak az épületbe, a férfi pedig szándékosan gázrobbanást idézett elő.

„Egy gázpalack volt az, amit felrobbantott illetve a családi ház, ahol törtértént a robbantás, azt fellocsolta benzinnel és így robbantotta fel. A Terrorelhárítási Központ munkatársai korábban a helyszínre érkeztek, amikor bejelentést kaptak arról, hogy egy férfi azzal fenyegetőzik, hogy fel fog robbantani valamit” – mondta Joó Ferenc tudósító.

A robbanásban a Terrorelhárítási Központ egyik munkatársa életét vesztette, valamint több rendőr és tűzoltó is megsérült. Közülük négyen súlyosan, heten pedig könnyebben.

A robbantásban a fenyegetőző férfi is meghalt. A sérülteket esztergomi, tatabányai és budapesti kórházakba szállították.

A Terrorelhárítási Központ minden a robbantás helyszínére vezető utat lezárt, oda csak a mentőket, rendőröket és tűzoltókat engedték be. Pintér Sándor belügyminiszter még este a helyszínre érkezett.

A helyszínelés és a szemle még csütörtökön délelőtt is folytatódott. A rendőrség még most is több száz méter sugarú körben lezárva tartja a területet.

Az M1 nem hivatalos információi szerint a romokat lépésről lépésre vizsgálják át, ugyanis úgy tudni, a robbantó még a ház maradványai alatt van.

Kapcsolódó tartalom

A Búbánatvölgyben élők azt mondták nem csak megijedtek, hanem sokkolta is őket a tragédia, és felháborító, hogy valaki rendőrökre támad.

„Borzasztó rossz érzésem van. Nem csak nekem, hanem a családomnak, meg az itt lakóknak is. Már tegnap este folyamatosan mentek a rendőrségi autók, a mentők, el se tudtuk képzelni, hogy mi történik itt” – mondta egy helybéli.

Bakos Norbert az M1 tudósítója azt is megtudta a helyiektől, hogy a férfiről köztudott volt, hogy kiszámíthatatlan, és már többször is fenyegetőzött.

„Vannak olyan információink is itt a közelben lakóktól, akik ismerték a feltételezhető robbantót, hogy igen labilis állapotú volt és szélsőséges kijelentései is voltak az elmúlt időszakban” – mondta a tudósító.

Rengeteg adóssága volt a robbantónak és bosszút akart állni a rendőrökön – ezért csalta őket csapdába – erről az Origo írt. A lap úgy tudja, a férfinek kényszerképzetei lehettek és már többször is megfenyegette a rendőröket, illetve az ügyészséget is.

A lap még egy éjszaka készült fotót is közzétett a felrobbantott házról, amin látszik, hogy a detonáció mindent a földig rombolt, egy fal sem maradt állva.

A portál forrásai azt is megerősítették, hogy a robbantásnak nincs köze a Fidesz Esztergomban megrendezett frakcióüléséhez. A tragédia ugyanis a kormánypárt tanácskozásától négy kilométerre történt.

Kapcsolódó tartalom

Közben az elsődleges parancsnoki vizsgálatok azt állapították meg, hogy nem történt rendőri mulasztás a tragédiánál. Az ügyben Központi Nyomozó főügyészség indított nyomozást hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt.

Részvétét fejezte ki Orbán Viktor az elhunyt rendőrtiszt családjának. A kormányfő a közösségi oldalára tett ki egy fotót, amelyen Pintér Sándor belügyminiszterrrel látható. Orbán Viktor a sebesülteknek jobbulást kívánt.

Orbán Viktor miniszterelnöke a tragédiáról értesülve közösségi oldalán azt írta: „Őszinte részvétem a szolgálatteljesítés közben elhunyt rendőrtiszt családjának. A sebesülteknek jobbulást kívánok.”

Novák Katalin az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén vett részt, amikor értesítették a megrázó esetről. A köztársasági elnök Orbán Viktorhoz hasonlóan részvétét fejezte kis az elhunyt rendőr családtagjainak. A New Yorkban tartózkodó Novák Katalin a közösségi oldalán mihamarabbi felgyógyulást kívánt a sérülteknek és megköszönte a rendőri szervek munkáját.

Kiemelt kép: Rendőrségi kordon egy robbantás helyszínén Esztergom külterületén 2023. szeptember 20-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)