Egységesülő világrendért kell dolgozzon a nemzetközi diplomácia Németh Zsolt szerint

Eljött az idő, hogy a veszélyes többpólusú helyett egy békésebb, egységesülő világrendért dolgozzon a nemzetközi diplomácia – jelentette ki Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke csütörtökön Budapesten, a Danube Institute szervezésében létrejött, 3. Danube geopolitikai csúcs című rendezvényen elmondott üdvözlő beszédében.

Németh Zsolt szerint a 2023-as év eddig lezajlott nemzetközi csúcstalálkozóinak az a legfőbb tanulsága, hogy sem a nyugat, sem a világ legfejlettebb iparosodott demokráciáit összefogó G7-országcsoport nem tekinti Kínát ellenségnek, csak riválisnak; így együtt kívánnak vele működni nemcsak gazdaságilag, hanem az új világrend kialakításában is.

A hiroshimai G7 csúcson pedig megerősítették, elismerik Ukrajna önvédelemhez való jogát és azt, hogy szeretné visszaszerezni az elfoglalt területeit, ami egybevág a magyar állásponttal.

Németh Zsolt úgy látja, hogy két világméretű együttműködés: a G7-ek, és a legnagyobb feltörekvő országokat tömörítő BRICS csoport alkothatna pólusokat,

de ezek hajlandóak és törekednek is a párbeszédre, hiszen a johannesburgi BRICS csúcstalálkozón sem foglaltak állást Oroszország mellett, sőt óvatosan kifejezésre juttatták, hogy továbbra is együttműködnek a G7-országokkal amelyek találkozójára két tagállamuk, Brazília és India is elfogadta a meghívást.

Az Indiában megtartott, a húsz legnagyobb fejlett és feltörekvő ország alkotta G20-csoport találkozója pedig azt mutatta meg, hogy jelenleg ebben a csoportban valósul meg a globális észak és dél demokratikus országainak együttműködése, de Oroszország és Kína továbbra sem bír ott komoly befolyással, mert nincs mögöttük olyan egységesnek mondható csoportosulás, mint amilyen az Egyesült Államok mögött a G7.

Így nem meglepő, hogy Oroszország csak a külügyminiszterével, Kína pedig csak a miniszterelnökével, míg az Egyesült Államok a legmagasabb szinten, Biden elnök személyében képviseltette magát Újdelhiben.

Németh Zsolt mindezek alapján úgy látja, hogy a jelenleg formálódó új világrend kevésbé a kétpólusú, mint inkább a koncentrikus tehát egységesülő, unió jellegűvé is válhat; majd a geopolitikai érdeklődés homlokterében álló ukrajnai háborúra kitérve azt mondta, az ukránok tévesen keltettek túlzott elvárásokat az ellentámadásukkal kapcsolatban.

Ennek az lett az eredménye, hogy a lassan haladó ellentámadást egyre többen értékelik kudarcnak, amit az orosz propaganda maximálisan ki is használ; de ennek ellenére úgy látja, az ukránok sikeresen terelik visszafelé a frontvonalat nyugatról keletre.

Németh Zsolt ezen a ponton javasolná azt, hogy lépjen közbe a világpolitika és támogassa az ukrán fél, valamint a geopolitikai fórumok javaslatait. Ezek egyaránt azt szeretnék, hogy a pólusokra szakadás helyett inkább egy egységesülő világrend felé kell elmozdulni. A nemzetközi biztonság legnagyobb kihívását pedig abban látja, Kína is megtalálhatja-e a helyét egy ilyen új világrendben.

Reményei szerint valószínűleg igen, mert ellenkező esetben – ha Oroszországgal marad szövetségbe kényszerítve – fennállhat annak a veszélye, hogy felborítsák a nemzetközi együttműködést. És ha így történne, azért az egész világnak kellene óriási árat fizetnie.

A legújabb geopolitikai kihívásokat a fókuszába helyező, kétnapos nemzetközi konferencián a magyar és a külföldi geopolitikai szakértőkön és megfigyelőkön kívül diplomaták, valamint a korábbi ausztrál miniszterelnök és cseh elnök is részt vesz.