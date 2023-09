A teljes felsőoktatást megmozgatták a BME Egyetemi Napok

Tízes skálán 8,9-re értékelték a BME Egyetemi Napok színvonalát a szervezők által megkérdezett résztvevők, tízből kilencen pedig biztosan tudják, hogy jövőre is ott lesznek Budapest legnagyobb hallgatói fesztiválján. A háromnapos esemény után készített online felmérés szerint a kitöltők háromnegyedének a koncertek tetszettek a legjobban, de a hallgatói programokat is sokan kiemelték.

Az előző évek tapasztalataival egybevágóan és a várakozásoknak megfelelően szinte az összes jegy elkelt a szeptember 12. és 14. között a fővárosi Infoparkban megrendezett BME Egyetemi Napokra.

A szervezők az eseményt követően online felmérést végeztek, és egyebek mellett arra voltak kíváncsiak, mi tetszett a fiataloknak a legjobban a rendezvényen, mennyire voltak elégedettek a bulival és az idei újításokkal.

A visszajelzések alapján a – főként 18 és 21 év közötti – kitöltők több mint fele a Budapesti Műszaki Egyetem diákja volt, de részt vettek a fesztiválon az ELTE, a Corvinus, a BGE, az NKE, a Debreceni Egyetem, a SOTE, a PTE, a METU, az Óbudai Egyetem és még sok más intézmény hallgatói és alumni tagjai. Túlzás nélkül kijelenthető tehát, hogy a teljes felsőoktatást megmozgatta Budapest legnagyobb hallgatói fesztiválja.

A több száz kitöltő által adott válasz szerint a BME Egyetemi Napokra jegyet váltók több mint kétharmada a barátaitól értesült az eseményről, ugyanakkor kivétel nélkül mindenki a rendezvény valamelyik közösségi média csatornáján informálódott a részletes napi programokról.

A kitöltők 86 százaléka biztosan ott lesz jövőre is

A legtöbben nem csak egy-egy napra látogattak ki, a válaszadók közel háromnegyede (73%) mindhárom napon részt vett a bulikon. De sokan maradtak volna még három nap után is: bár a megkérdezettek 80 százaléka elégedett volt a fesztivál hosszával, minden ötödik kitöltő örült volna annak, ha egy nappal tovább tartott volna.

A koncertek osztatlan sikert arattak a fesztiválon, a kitöltők 75 százalékának ezek tetszettek a legjobban, de sokan emelték ki a stand up-ot és a hallgatói programokat. Megközelítőleg tízből kilenc több ilyen jellegű programot szeretne a jövőben.

Ami az összképet illeti, a válaszadók az idei újításokat 5-ből 4,5 pontra értékelték, a rendezvény színvonalára pedig egy tízes skálán kiemelkedően jónak számító 8,9 pontot adtak.

A BME Egyetemi Napok töretlen népszerűségét jól szemlélteti, hogy a felmérésben megkérdezettek 86 százaléka már most biztosan tudja, hogy jövőre is kilátogat majd a fesztiválra.

A fesztivál főszervezője Orbán Balázs hozzátette „A visszajelzések fontosak, minden évben rendezvény előtt és után is mérjük az igényeket és az elvárásokat, amelyek pedig beépíthetők azt örömmel be is építjük. Az idei évben új külsőt kapott a nagyszínpad, nagyobb volt a befogadó tér, jobb volt a hangzás és több volt a kivetítő, amelyek élőképeket is vetítettek. Tehát garantált volt a jobb élmény, ez pedig az elégedettséget mérő kérdőívünkben is visszaköszön, hiszen a válaszadók 4,4-re értékelték a színpadot (technika, felszereltség) és a hangzást a maximális 5 pontból. A kedvező kialakításokkal, élményekkel és programelemekkel nem állunk itt meg, jövőre is készülünk meglepetéssel.

A múlt héten rendezett eseményen a fiatalok kedvenc zenekarai közül színpadra lépett mások mellett Carson Coma, a kedvenc férfi előadói közül a látogatók Azahriah, Dzsúdló és Krúbi koncertjét élvezhették, a kedvenc női előadóik közül pedig Ajsa Luna és Balázs Klári is énekelt. Érdekesség, hogy utóbbi értesült a hírről, miszerint a BME Egyetemi Napok korábbi kutatása szerint ő az egyik legnépszerűbb hazai énekesnő a fiatalok körében, amiért köszönetet is mondott a koncerten.