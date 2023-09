Booking.com-botrány – Jobban járhatunk, ha közvetlenül foglalunk

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) már vizsgálódik a holland Booking.com szerződési és szerződésteljesítési gyakorlata kapcsán, ám a hazai szállásadóknak még jó időbe telik helyrehozni az esetlegesen okozott károkat. A hazai hotelek közül többen most azon vannak, hogy tudatosítsák a vendégeikkel: akár sokkal jobban is járhatnak, ha közvetlenül foglalnak.

Lapértesülések szerint a GVH-hoz érkező piaci információk alapján számos magyarországi szállásadó üzletmenetében okozott komoly fennakadást, hogy a Booking.com olyan szerződéses feltételeket alkalmazott, amelyek miatt sérülhetett a szabadpiaci verseny, ez pedig közvetlenül kihathatott a szállásfoglaló fogyasztókra is.

A képet tovább árnyalja, hogy a holland cég masszív online jelenléte révén a szállásadók szerint eltereli azokat az ügyfeleket, akik közvetlenül szeretnének a hazai szállodáknál foglalni. Olyan szállodák, mint a Club Tihany Resort, azt állítják, hogy amikor a potenciális ügyfelek a márkanevüket keresik, gyakran a Booking.com platformjára irányítják őket. Ez a terelés nemcsak a közvetlen foglalások elvesztését jelenti, hanem a szállodáknak a Booking.com-nak fizetett jutalékot is, amely 13-18 százalék között mozog.

„Ez nemcsak a szállodákra, hotelekre nézve hátrányos gyakorlat, de a vendégekre is, akik nem biztos, hogy tudatában vannak annak, hogy nem a szálláshely közvetlen oldalára kattintottak. A Booking.com masszívan hirdet, ezért a google találatok között előkelő helyet foglal el, még akkor is, amikor valaki a hotel konkrét nevére keres rá. Ez sok szállásadó szerint piactorzító magatartás” – magyarázta Tóth Mihály, a Club Tihany marketingvezetője.

Egyedi igények csak közvetlenül

A szakember szerint a vendégek sok esetben nincsenek is tudatában annak, milyen előnyöktől esnek el, ha közvetítőn keresztül foglalnak. Sok szolgáltatást ugyanis így nem vesznek igénybe a vendégek, amikre egyébként lehetőségük lenne akár ingyenesen is. Májusban ráadásul eltörölték az árparitást, azaz azt a szabályozást, ami biztosítja, hogy egy bizonyos szobatípushoz megegyező árakat és foglalási feltételeket kell megadni minden disztribúciós csatornán, így a közvetlen foglalással akár anyagilag is jól járhatnak a vendégek.

„Rengeteg energiát fektetünk abba, hogy a Club Tihany szolgáltatásait folyamatosan a vendégek igényei alapján fejlesszük, ebben pedig nagy szerepe van azoknak a kéréseknek, kérdéseknek, amelyeket a vendégek foglaláskor tesznek fel. Ha azonban mondjuk a Booking.com-on keresztül foglalnak, ilyenekre nincs lehetőség. De egy korábbi érkezést vagy későbbi távozást sem tudnak ezen a közvetítői csatornán keresztül megbeszélni. De számos egyéb olyan kedvezmény és szolgáltatás van, amelyekről tudtukon kívül lemondanak így a vendégek. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy míg nálunk lehet SZÉP-kártyával fizetni, addig a Booking.com-on nem. De alapvetően, ha bármi gond adódik, az oldal nem tudja kezelni, a vendégnek pedig így nincs közvetlen kapcsolata a szállodával” – tette hozzá Tóth Mihály.

A marketingvezető tájékoztatása szerint jelenleg a vendégek mintegy 60 százaléka foglal közvetlenül, 40 százalék pedig olyan szállásközvetítő oldalon keresztül, mint a Booking.com.

„Talán elmondható, hogy emelkedő tendenciát mutat a közvetlen foglalások száma. Az idei nyári szezon egy látványos változása volt még, hogy kevesebb magyar vendég érkezett a balatoni szállodába, míg a külföldi vendégek száma látványosan nőtt” – tájékoztatott Tóth Mihály.