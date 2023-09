Honvédelmi Minisztérium: Hétfőn kezdődik a NATO Innovációs hét

Az Észak-Atlanti Szövetség innovációs ökoszisztémájának csúcsszervei Budapesten üléseznek szeptember 18-22. között a NATO Innovációs hét keretében – tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium (HM) hétfőn.

A tárca közleménye idézi Porkoláb Imrét, a védelmi innovációért felelős miniszteri biztost, aki úgy fogalmazott: Magyarország NATO iránti elkötelezettségét tükrözi, hogy alapító tagjai vagyunk mind a NATO Innovációs Alapnak (NIF), mind a NATO Észak-atlanti Védelmi Innovációt Ösztönző Mechanizmusnak (DIANA).

A dandártábornok – aki egyben a NATO DIANA elnökhelyettese – rámutatott, hogy Magyarország aktív szerepvállalásának eredményeképpen mindkét szervezet Budapestet választotta soron következő ülésének helyszínéül 2023. szeptember 18-22. között.

A HM a Védelmi Innovációs Kutatóintézet Nonprofit Zrt.-vel (VIKI) közösen, az „ülések margóján” szervezi meg az Innovációs hetet, melynek fővédnöke Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter

– tudatták.

A közlemény szerint Porkoláb Imre a védelmi szektor kihívásai közé sorolta, hogy „a csúcstechnológia már nem kizárólag a nagyvállalatok és a haderő laboratóriumaiban készül, hanem a civil szektorban, a vállalati és akadémiai keretek között zajló fejlesztések eredményeként jön létre”.

Hazánkban a VIKI feladata a kettős hasznosítású technológiák feltérképezése, a hazai innovációs ökoszisztéma rendszer (vállalatok, kutatóintézetek) és a Honvédelmi Minisztérium összekapcsolása – közölte. Hozzátette: „kritikus a nemzetközi beágyazódás” is.

„Ezért kell csatlakoznunk olyan kezdeményezésekhez, mint a NATO NIF, ami egy egymilliárd eurós kockázati tőkebefektetéseket kezelő alap, valamint a NATO DIANA, ami egy közel száz nemzeti innovációs tesztközpontot tömörítő hálózat” – magyarázta a miniszteri biztos, aki szerint a két szervezet közös célja a kis- és közepes vállalkozások felkarolása, a civil szektorban fejlesztett csúcstechnológiák minél gyorsabb adaptálása, ezáltal a védelmi innováció felgyorsítása.

Mindez hozzájárul az állampolgárok biztonságának garantálásához és egy erős haderő felépítéséhez

– húzta alá. A minisztérium kitért arra is, hogy az Innovációs hét keretében a hivatalos üléseken túl bemutatják a magyar innovációs ökoszisztémát a NATO-tagállamok számára.

Emellett a szervezet felsővezetőivel a szélesebb közönség is találkozhat, ugyanis a Brain Bar jövőfesztiválon „COLLECTIVE (IN)SECURITY – Can NATO survive in a world falling apart?” témában részleteket is megosztanak a DIANA stratégiájáról és az innovációs kihívások eredményeiről – fűzték hozzá.

Kiemelt képen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Kovács Tamás)