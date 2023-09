A telekommunikációs szolgáltatók is csatlakoztak az e-bejelentőhöz

Újabb mérföldkőhöz érkezett az e-bejelentő szolgáltatás: újdonság, hogy a telekommunikációs szolgáltató cégek is csatlakoztak az e-bejelentőhöz, így a telefon-, a televízió- és az internetszolgáltatással kapcsolatban is be lehet jelenteni az adatváltozást egy felületen – közölte a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára a Facebook-oldalán vasárnap.

György István az oldalra feltöltött videóban elmondta: eddig 130 közműszolgáltató volt elérhető az e-bejelentőn, mostanra a négy legnagyobb telekommunikációs vállalat és több kisebb internetszolgáltató cég is csatlakozott. A számuk folyamatosan bővül, ma már meghaladja a 170-et. Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy sok olyan élethelyzet van, amikor valamilyen személyes adat megváltozik, és ezt be kell jelenteni azoknak a szolgáltatóknak, ahol az embereknek előfizetésük van. Ha megváltoznak a kapcsolattartási adatok vagy a lakcím, házasságkötéskor a név, vagy tudományos fokozatot – például doktori címet – szerez valaki, ezeket be kell jelenteni, amit eddig egyesével kellett megtenni. Költözéskor pedig az új lakás gáz-, villany- és vízóráit kell a nevünkre íratnunk – magyarázta. Kapcsolódó tartalom György István: A cél, hogy 2026-ra a közigazgatási ügyeket online lehessen intézni Célunk, hogy az embereknek a lehető legkevesebb „dolguk” legyen az állam szerveivel – mondta György István. Hangsúlyozta: az ingyenes e-bejelentő szolgáltatást azért hozták létre, hogy az emberek egyszerűbben és könnyebben elintézhessék ezeket az ügyeket, így nagyon sok idő és utánajárás takarítható meg. Az e-bejelento.gov.hu oldalon mindezt egy lépésben, otthonról is elintézhető – tette hozzá. Akinek van ügyfélkapuja és regisztrált az e-bejelentő szolgáltatásra, egyszerűen kiválaszthatja a szolgáltatóit, majd mindössze pár kattintás, és az e-bejelentő elküldi a központi személy- és lakcímnyílvántartásban szereplő adatokat minden kijelölt szolgáltatónak – ismertette György István. Az államtitkár mindenkit arra kért, hogy vegye igénybe az e-bejelentőt, amelynek használatával sok idő spórolható meg. A kiemelt kép illusztráció.