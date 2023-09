Ultimátumot adtak a migránsok a magyar határőröknek: vagy kinyitják a kaput, vagy áttörik – nyolc éve volt a röszkei ostrom

Kövekkel, fadarabokkal és palackokkal támadtak a rendőrökre a feldühödött bevándorlók 2015-ben. Törtek, zúztak, gyújtogattak és felmásztak az épületek tetejére. Az esetről készült, és az M1-en szombat reggel ismét bemutatott felvételek napra pontosan nyolc éve készültek Röszkénél.

A képsorok az egész országot megdöbbentették, sokan a televízió képernyői előtt élőben követték az eseményeket.

Magyarország 2015. szeptember 15-én, a támadás előtt néhány órával ugyanis lezárta a határait az illegális migránsok előtt.

A migránsok egymást hergelték, majd fenyegetőzni kezdtek. Végül ultimátumot adtak a magyar hatóságoknak: vagy kinyitják a kaput, vagy áttörik. Ahmed H. volt az egyik hangadó, aki megafonba beszélve próbálta hergelni a tömeget.

A magyar oldalon közben több száz rendőr és terrorelhárító sorakozott fel. A hatóságok arabul is próbálták nyugtatni a bevándorlókat, de sikertelenül. A migránsok rájuk támadtak. Ekkor tört ki a tömegzavargás.

„Most már több száz rendőr tartózkodik a Röszke horgos kettes számú határátkelőhelyen. Ez gyakorlatilag nyilván arra utal, hogy fel vannak arra készülve, hogy ha esetleg a konfliktus még tovább nőne, közbe tudjanak avatkozni” – számolt be akkor a közmédia tudósítója.

‼️ Eight years ago, on September 16, 2015, hundreds of violent migrants stormed the Hungarian border at Röszke and attacked Hungarian police officers.

🛑 The number of border crossers is constantly increasing, this year the Hungarian authorities have already taken legal measures… pic.twitter.com/NBV0MaC5Ca

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) September 16, 2023