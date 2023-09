Mutatjuk a pénteki tüntetés képeit

Az oktatásért és az új pedagógus életpálya-törvény ellen tüntettek a fővárosban tegnap az Egységes Diákfront szervezésében. A tüntetésen a hirado.hu fotósa is kint járt.

A résztvevők délután átvonultak a Margit hídon, megbénítva ezzel a Pest felé tartó forgalmat. Később a Kossuth Lajos térre vonultak, ahol beszédek hangoztak el. A rendőrség közölte, a gyűlés bejelentett vége után egy csoport a Budai Várba vonult. Négy tüntető a Kossuth téren pirotechnikai eszközt használt, ami miatt a rendőrség szabálysértési feljelentést tett ellenük. A tömegben több baloldali politikus is feltűnt péntek délután, például Kunhalmi Ágnes (MSZP), Barkóczi Balázs (DK), Tordai Bence és Szabó Tímea (Párbeszéd) is, de jelen volt Karácsony Gergely főpolgármester és a független Hadházy Ákos is. A résztvevők a korábbi tanár- és diáktüntetésekről már ismert jelszavakat skandálták, például hogy „Szabad ország, szabad oktatás”, illetve azt, hogy „A sztrájk alapjog”.

Résztvevők az Egységes Diákfront más szervezetekkel közös, az új pedagóguséletpálya-törvény elleni tüntetésén Fotó:Hirado.hu Horváth Péter Gyula

Fotó:Hirado.hu Horváth Péter Gyula

Fotó:Hirado.hu Horváth Péter Gyula

Fotó:Hirado.hu Horváth Péter Gyula

Fotó:Hirado.hu Horváth Péter Gyula