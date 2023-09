Orbán Viktor: Brüsszel miatt szenved egész Európa

Az inflációt az európai politika hozta össze és ha a háborúnak azonnal vége lenne, akkor azonnal megjavulna a gazdasági helyzet – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A kormányfő szerint az uniós szankciók súlyosbították a háború hatásait.

Bár az EU egy békeközösség, az unió mégis a háború pártján áll és a háborúra adott brüsszeli választól szenved egész Európa.

Ez azért különösen fájó nekünk, mert Magyarország mindent megtett azért, hogy azokat az országokat ne gyötörje meg a háború, amelyek nem részei a konfliktusnak – mondta a miniszterelnök.

Nem látjuk a jelét annak, hogy véget érne a háború, ezért harcolnunk kell a gazdasági következmények ellen – tette hozzá. Emellett

a nagy láncok kihasználják a lehetőséget, hogy profitot növeljenek, aminek szintén komoly szerepe van az infláció alakulásában.

Orbán Viktor elmondta, hogy néhány országban ismét visszahozzák az ársapkák intézményét, de úgy fogalmazott, hogy hisz abban hogy a mostani eszközök – mint a kötelező akciózás vagy az árfigyelés – elegendőek ahhoz, hogy az év végére egy számjegyű legyen az infláció. „De látom, hogy az eszköztár az széles, ha kell, akkor további lépéseket fogunk tenni, semmiképpen

nem nézzük ölbe tett kézzel az eseményeket, cselekedni fogunk és megvédjük az embereket és megvédjük a családokat minden lehetséges kormányzati eszközzel.”

– mondta a kormányfő.

A miniszerelnök elmondta, az energiahordozók tranzitdíjának növekedése hozzájárul a benzinár-emelkedéshez, ami pedig fokozza az inflációt.

Orbán Viktor úgy véli, a helyzet aggasztó, hiszen

az ukránok megemelték az olajvezeték használatának díját, ez Magyarország számára 48 milliárd forintnyi többletköltséget jelent, „meglöki” a benzin árát és 0,5 százalékkal növeli az inflációt.

„Rossz látni, hogy az ukránok az életükért harcolnak, pénzük nincs, fegyverük alig, túlerővel állnak szemben, mégis a háború folytatása felé hajlanak – ezáltal pedig a magyar családokat is nehéz helyzetbe hozzák, mert emelniük kell a tranzidíjat” – fogalmazott Orbán Viktor.

A rezsicsökkentés fenntartása háborús körülmények között rendkívül nehéz, de

még mindig Magyarországon a legalacsonyabb az áram- és a gázár Európában – jelentette ki Orbán Viktor.

Véleménye szerint a gazdasági helyzet romlása lehet az a döntő tényező, mely rá fogja szorítani az EU-s tagországok kormányait, hogy belépjenek a béketáborba, ugyanis ha a Nyugat nem finanszírozza tovább a háborút, akkor az véget fog érni.

Az eddig juttatott pénzekkel nem kerültünk közelebb a célhoz, a békéhez – fogalmazott a kormányfő.

Meglátása szerint a legtöbbet a békéért az amerikai elnök tehetne, arról azonban még nincs döntés, hogy a jelenlegi elnök a háború lezárásának ígéretével kíván-e fellépni a választási kampányban.

A gyerekek léte vagy nemléte összefügg a haza létével vagy nemlétével – hangsúlyozta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy amilyen döntést a mostani generáció meghoz, annak van rövid- és középtávú hatása, de legfőképpen kialakít egy világot, „melyben élni fognak az unokáink”.

Akiknek nincsenek gyerekeik, és nem is családi összefüggésben gondolkodnak a jövőről, azoknak nincsenek ilyen gondjaik – jegyezte meg Orbán Viktor. Szerinte ha Európában, nem ők lennének többségben, akkor a legfontosabb probléma, amit meg kell oldani, a demográfia lenne.

Az európai napirendre ma nem kerül fel a demográfia kérdése – emelte ki a kormányfő, aki úgy látja, ahhoz, hogy gyerekek szülessenek, az kell, hogy sokan legyenek, akik úgy gondolják, vannak a világban olyan dolgok, amik fontosabbak mi magunknál.

A kormány célja, hogy akik gyereket vállalnak Magyarországon, azok jobb anyagi helyzetben legyenek, mint akik nem vállalnak – emelte ki.

Orbán Viktor azt is elmondta, hogy a magyar ember olyan, hogy amit elért, azt már természetesének veszi. Ezért az eddig elért családpolitikai célokat már természetesének veszi a kormányfő, a cél, most hogy még több gyerek szülessen.

Orbán Viktor emlékeztetett, hogy a demográfiai csúcson részt vett az olasz miniszterelnök, akinek családpolitikája kísértetiesen hasonlít a magyarhoz. A demográfiai csúcs pedig arra való, hogy szövetség jöjjön létre az országok között, melyek egyetértenek a családpolitikában.

Orbán Viktor azt is elmondta, hogy az európai parlamenti választásoknak komoly szerepe lesz, Brüsszelben ugyanis változás kell, mert amit most csinál a brüsszeli elit, attól szenved Európa.

Olyan brüsszeli vezetés kell, amely a béke mellett áll, a genderpropaganda helyett a családokat preferálja, és befejezi a Lengyelországgal és Magyarországgal szemben alkalmazott kettősmércét.

Már egyre több párt kritizálja a brüsszeli vezetést – tette hozzá.

A brüsszeliták rávették az országokat, hogy engedélyek be az olcsó gabonát az országukba, hogy majd abból afrikai országoknak is jut. Ebből azonban nem kaptak Afrikai országok, hanem inkább az olcsó ukrán gabonát más országokba juttatták. Ezért kellett a behozatali tilalom az ukrán gabonára – magyarázta. Hozzátette: most lejár ez a tilalom, és úgy tűnik, hogy Brüsszel nem akarja meghosszabbítani.