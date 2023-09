KIM: Folytatódnak a nemzetközi kutatási programok

A kormány vállalásának megfelelően minden egyetemnek biztosítja azokat a forrásokat, melyek segítségével társult tagként kutatási együttműködésben vehetnek részt – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) az MTI-vel szerdán.

„A kormány nem hagyja, hogy Brüsszel versenyhátrányt okozzon a magyar kutatóknak, diákoknak. A jövőben is biztosítja a szükséges forrásokat a programokhoz, legyen szó Erasmusról, Horizontról, vagy a COST (European Cooperation in Science and Technology – Európai Együttműködés a Tudományos és Műszaki Kutatások Területén) programról” – írták a közleményben.

Ennek érdekében a kormány idén 5 milliárd forintos kutatási támogatási alapot hozott létre a közvetlen uniós kutatási támogatások fedezetére, és ha szükséges, ezt a későbbiekben bővíti. Az Önerő Alapra már csaknem 20 kérelem érkezett mintegy 2,5 milliárd forintos támogatási igénnyel – közölték.

A kormány ezzel nemcsak a magyar kutatók, diákok érdekeit védi, hanem az Európai Unió alapításának eredeti értékeit is szolgálja

– tették hozzá.

Mint írták, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) rendszeres kapcsolatban áll a modellváltó egyetemekkel, és tájékoztatást ad a kormány által biztosított Önerő Alap felhasználásának lehetőségéről.

„Amikor a COST pályázatok ügyében a vonatkozó döntéshozó szervezet jelentősen túllépve a brüsszeli határozatot jogtalanul zárt ki magyar pályázókat a programból, az NKFIH azonnal fellépett a kutatók védelmében, és tevékenységének eredményeként a COST döntéshozó szervezet október folyamán visszavonja a korábbi jogsértő döntést”

– írták, hozzátéve, hogy amennyiben a decemberi brüsszeli döntés alapján jogtalanul próbálnának a továbbiakban is magyar kutatókat kizárni egy nemzetközi programból, akkor jogi eszközökkel lehet fellépni a döntés ellen. Ehhez a kormány az NKFIH-n keresztül minden szükséges szakmai és jogi támogatást biztosít – hangsúlyozták.

