Séflegendák és bajnokok mutatják meg, mit tudnak

Séflegendák és sommelier bajnokok kínálnak komplex gasztronómiai élményeket egy újonnan induló, egyedülálló vacsoraest-sorozat keretében.

A Vendéglős és Barátai elnevezésű rendezvény különleges apropóból született meg: régóta dédelgetett álmát váltja valóra az eseménnyel Deli János tulajdonos. A vendéglős a hosszú évek alatt megannyi kiváló szakemberrel dolgozott már együtt, ezért úgy gondolta, ideje megosztani a nagyközönséggel is a közös történetüket, legérdekesebb sztorijaikat, titkaikat, mindemellett pedig bepillantást engednek a vendéglátás kulisszái mögé egy különleges hangulatú estén, ahol a séf nemcsak főz, de mesél is. Kötetlen hangulat, izgalmas beszélgetések, szórakoztató történetek és talán meghökkentő tények kerülnek terítékre, de természetesen a zseniális és megismételhetetlen menüsor is elmaradhatatlan kísérője lesz az estéknek.

„A vacsoraest főszereplőihez nem csak baráti viszony fűz, hanem szakmailag is egy értékrendet képviselünk, hasonlóan gondolkozunk a vendéglátásról és az elmúlt évtizedekben jócskán gyűjtöttünk közös tapasztalatokat. Én nagyon várom ezeket az estéket, biztos vagyok benne, hogy nagyon különleges hangulatot varázsolnak majd a Glédába” – árulta el az ötletgazda vendéglős, Deli János.

Bíró Lajos séflegenda és Kovács Antal sommelier bajnok nyitja az eseményt

A rendezvénysorozatot október 5-én, csütörtökön Bíró Lajos séflegenda nyitja, aki kizárólag erre az estére készített speciális menüsort, amit bárki megízlelhet, aki asztalt foglal a kozmopolita életérzést kínáló budai étteremben. A gasztroélményt Kovács Antal háromszoros magyar sommelier bajnok fokozza, aki az ötfogásos vacsora mellé a tőle megszokott gondossággal és profizmussal választott borokat.

„Az üdvözlő ital 2019-es Gléda Hárslevelű Tradicionális Magnum Pezsgő lesz, az üdvözlő falatokat pedig „Jó” kaszinótojás követi 2022-es Eskol Pince Tokaji Frizzante Brut 2022 kíséretében. Lali ramenlevesét a 2020-as Kancellár Birtok Somlói Prémium Juhfark bora koronázza meg, majd Milánói pacal „bébi angolnával” követi a sort a Kővágó Pince Mátrai „Tölgyes” 2020-as Roséjával. Ezután Borjú „madárka” (Wellington) hamis szarvasgombával lesz terítéken 2020-as Rubin Pince Dél-Balatoni Merlot „Phenomene” társaságában. A desszert Somlói pavlova a 2021-es H-négyzet Pince Mátrai Turán „Szelíd” kíséretében.