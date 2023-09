Közgazdász nagyágyút igazolt a Budapesti Metropolitan Egyetem

Richard A. Werner professzor jelentős nemzetközi tudományos karriert tudhatnak magáénak bank- és pénzügyi területen. Ősztől egyetemi tanári rangban ő is a Budapesti Metropolitan Egyetem akadémiai munkáját erősíti tudásával és hírnevével az Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Karon.

Richard A. Werner professzor a London School of Economics-on szerzett közgazdasági diplomát, majd az Oxfordi Egyetemen doktorált. Az oxfordi Linacre College tagja, egyetemi tanárként bank- és pénzügyekkel foglalkozik. Tanított a frankfurti Goethe Egyetemen közgazdász professzorként, a nemzetközi banki tevékenység professzora volt az angliai Southamptoni Egyetemen, a tokiói Sophia Egyetem közgazdasági és pénzügyi tanszékén adjunktusként dolgozott. Három évig a sanghaji Fudan Egyetem pénzügy professzora volt, fejlesztési gazdaságtant és fenntarthatóságot tanított a Moszkvai Állami Egyetemen, valamint számos más felsőoktatási intézményben is vezetett közgazdasági, banki és pénzügyi kurzusokat.

Alapító elnöke a Local First közösségi érdekeltségű társaságnak, amely nonprofit gazdasági társaságok létrehozását, illetve közösségi bankok alapítását támogatja. 2008-ban létrehozta, majd vezette a Centre for Banking, Finance and Sustainable Development kutatóközpontot, amely elsőként összpontosított a pénzügyi szektor és a fenntarthatósági kérdések közötti kapcsolatra. 1995-ben új monetáris politikát javasolt a banki válsághelyzetekre, amelyet „kvantitatív könnyítés” -nek nevezett, és amelyet számos nagy jegybank is felkarolt

Figyelemre méltó karrierje állomásai közül érdemes kiemelni, hogy több mint négy évig a tokiói Jardine Fleming magasan jegyzett vezető közgazdásza volt, vezető portfóliómenedzserként és ügyvezető igazgatóként dolgozott a Bear Stearns Asset Managementnél, többéves vezető tanácsadói tevékenység áll mögötte az Ázsiai Fejlesztési Banknál, valamint vendégkutatóként dolgozott a japán pénzügyminisztériumban és a Bank Asian-nál, majd a Bank of Japan-hoz igazolt.

Több meghatározó tudományos művet publikált. „A jen hercegei” című könyve – amelyben figyelmeztetett a 2008-ban bekövetkező USA-központú globális pénzügyi válságra – Japánban több héten át listavezető lett, megelőzve olyan bestsellereket, mint a Harry Potter. A 2005-ös „Új paradigma a makroökonómiában” című írása a visszatérő bankválságra figyelmeztetett. 2014-ben publikálta az első empirikus bizonyítékot arra, hogy a bankok pénzt teremtenek a hitelezéssel.

2003-ban a Davosi Világgazdasági Fórumon a „Global Leader for Tomorrow” címmel tüntették ki.