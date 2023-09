Nagy érdeklődés és aktivitás jellemezte a 2023. évi hungarikum pályázatot, a 450 millió forintos keretből 213 pályázat részesül támogatásban – jelentette be Nagy István agrárminiszter hétfőn, a kiírás eredményét ismertető sajtótájékoztatón Budapesten.

Elmondta: a májusban megjelent kiírásra 483 pályázat érkezett, az igény a 450 millió forintos keretösszeg mintegy háromszorosát tette ki.

A legtöbb pályázat, mint minden évben, most is az egyes célterületekre, azaz rendezvények szervezésére, elektronikus kiadványok honlapok, fényképsorozatok, filmek készítésének támogatására érkezett. Erre a célra 456 pályázatot nyújtottak be, ebből 193 kap összesen mintegy 407 millió forint támogatást.