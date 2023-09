Híres francia pezsgőház választott magyar nagykövetet

Kultúra, művészet, csodás környezet, finom ételek és pezsgőkultusz: ezek fémjelzik az Aranybástya étterem és kávéház működését. A csodálatos panorámával rendelkező étterem ráadásul most egy nem mindennapi partnert is magáénak tudhat: a francia pezsgőkultúra egyik kiemelkedő alakja, a Philipponnat champagne ház ugyanis épp őket választotta hazai nagykövetéül. Az Aranybástya azonban nem csak a pezsgőkultúrát karolta fel: számos neves hazai művész tárlata díszítette már a falaikat.

Az Aranybástya épülete már maga a történekem része, hiszen ezen a helyen egy törökkori védmű, a sokszögletű Aranybástya állt, mely 1686-ban a vár visszafoglalásakor nagyrészt megsemmisült, maradványai még most is megtalálhatóak a Bástya szinten. Az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején Gróf nagylónyai és vásárosnaményi Lónyay Menyhért pénzügyminiszter majd miniszterelnök megbízásából készült el az Ybl tervezte klasszicista palota. Az épület később báró Hatvany Ferenc birtokába került, innentől pedig a budapesti kulturális élet egyik emblematikus pontjává vált, és rengeteg híres festmény és műkincs otthonául szolgált. Noha az épület a gyűjteménnyel együtt a második Világháború során szinte teljesen megsemmisült, újjáépítésével és a felélesztett csodás környezetben való kulturális, művészeti és gasztronómiai élmény kínálatával szeretnék tovább vinni ezt az örökséget.

Az étterem most újabb fontos esemény mérföldkövéhez érkezett: Magyarországon elsőként lett nagykövete a Philipponnat champagne háznak, ami azért is különleges, mert igen ritka, hogy egy francia champagne ház Magyarországon nagykövet-házat választ vagy akár szövetségre lép valakivel.

„Az, hogy egy francia champagne ház nagykövetnek választ egy éttermet, eleve csak néhány vendéglátóhelynek sikerül itthon, a Philipponnat esetében pedig mi vagyunk az egyetlenek. Ez persze nem azt jelenti, hogy csak nálunk lehet kapni a termékeiket, ám a különleges kapcsolat miatt nálunk találhatók meg kizárólag egyes különlegességek. Készülünk például egy különleges délutáni pezsgőcsomaggal, ami ennek az együttműködésnek köszönhetően lett összekombinálva az ételekkel, kis falatkákkal. Szeretnénk egy kicsit átadni a vendégeinknek ezáltal azt az életérzést, ami miatt mondjuk délutáni teára mennek az emberek, csak ezt mi pezsgővel komponáltuk meg abban a környezetben, amivel mi rendelkezünk és ami igazán különlegessé teszi ezt az élményt” – árulta el Keresztes Gábor, az Aranybástya étterem és kávéház F&B igazgatója.

Az étterem délutáni Philipponnat falatkái között olyan finomságok találhatók, mint a füstölt pisztráng, a lavash, uborka, a lazac tart, a buchette de chevre, törökmogyoró, méz

a marha bélszín tatár, avokádó, tigrisrák, paradicsom, a matcha bon-bon, a málnás macaron és az elmaradhatatlan Aranybástya desszert.

Ötszáz éves pezsgőkultúra Magyarországon

Az 1522-ben alakult Philipponnat champagne ház abban különleges, hogy egy igazi kultúrát építettek fel az évek alatt a pezsgőkultusz köré, éppen ezért is hatalmas megtiszteltetés, hogy az Aranybástya a Philipponnat Ambassador háza lehet. A champagne ház a Champagne régió szívében, Ay és Mareuil-sur-Ay között készíti pinot noir alapú pezsgőit, saját szőlőjükből.

„Az immár ötszáz éves champagne ház képviselője, aki elhozza nekünk a francia pezsgőkultúra különlegességeit Francois Philipponnat, aki a család 18. generációját képviseli. Ők nem csupán egy francia pezsgőforgalmazó cég, hanem egy igazi kultúra képviselői, akik immár 16 generáción keresztül űzik ezt hivatásként. A kapcsolat egyébként onnan ered, hogy Francois tavaly ellátogatott hozzánk, szemügyre vette az épületet és azt mondta, ezt el tudná képzelni annak a helynek, ami egyezik az ő elképzeléseikkel” – tette hozzá az igazgató, aki azt is elárulta, a látogatást hosszú egyeztetés követett, míg végül létrejött a megállapodás.

Az épület maga teljes egészében elkészült több mint két évvel ezelőtt, ám a kulturális „belakása” a mai napig folyik. Ennek egyik állomása a galéria üzemeltetése.

„A galériával az Aranybástya falait adjuk vissza egy kicsit a művészetnek, hiszen ez is egy alkotótér volt korábban és mi is hiszünk abban, hogy a különböző művészetek jól megférnek egymás mellett. Számos művész megfordult már nálunk, akik ezeket a falakat megtöltötték tartalommal. Som-Balogh Edina elsőként vette birtokba festményeivel ezeket a falakat és a festményeivel olyan mély mondanivalót adott át a vendégeknek, amely kifejezetten nagy érdeklődésnek örvendett. De Szax Olivér festő is megmutatta saját figuratív szimbolizmusát, Hegedűs Alexandra pedig gesztusokon alapuló absztrakt festészetet mutatott meg, de ugyanennek az ágnak egy kötöttebb formáját láthattuk Borbás-Tóth Marica tolmácsolásában is. Nálunk állított ki a Fine Art Hungary is, ahol rengeteg különböző művet láthattak a vendégek” – magyarázta Keresztes Gábor.

Természetesen étteremként az Aranybástya a kulináris élvezeteknek is folyamatos megújulással kedvez, amiről Szél Attila séf gondoskodik, aki nemrég csatlakozott az étterem csapatához, hogy újabb, különleges kínálattal kápráztassa el a vendégeket. Az új étlapot pedig már a Philipponnat-val való együttműködés jegyében alakították ki.

Sávolt Karolina kiállítása az Aranybástyában

Szeptember 14-én újabb művész érkezik az Aranybástyába: Sávolt Karolina festőművész mutatja meg a gondolatait a festményein keresztül.

„Az ő különlegessége, hogy kilenc évesen kezdett el festeni és saját maga tanulta meg a festészetet, technikákat az internetről. Még most is egy nagyon fiatal, tizenéves művész, aki a saját gondolatait fejezi ki professzionális módon a műveivel” – újságolta az igazgató.

Sávolt Karolina fiatal kora ellenére már két hazai és egy dubaji illetve barcelonai tárlaton is túl van. Hazai tárlatát még a Budapesten forgató amerikai filmsztár, Adrian Brody Oscar-díjas színész is meglátogatta Karolina tárlatát, aki ámuldozva nyilatkozott művészetéről.