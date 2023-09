Ezek a gyógynövények a legjobbak a kamaszok bőrére

Véget ért a nyár, elkezdődött az iskola, a tini korosztály pedig ilyenkor egyre inkább elkezd foglalkozni a külsőségekkel, hisz ismét kortársaik körében töltik a napjaikat. A bőrápolás témája is újra terítékre kerül, ami nagyobb figyelmet igényel a nyári meleg után, de a száj- és fogápolás alapvető követelményeit sem árt ilyenkor átismételni.

A bőrápolás terén a drogériák polcai és a webshopok is roskadoznak a különféle termékektől. Nehéz azonban eldönteni, melyik termék az, amely valóban hatásos és a hangzatos ígéretek ellenére nem károsítja a bőrünket. A kamaszok problémás arcbőrére még nagyobb figyelmet kell fordítani. Dr. Gyovai Viola biológus szerint a leghatékonyabbak a célirányosan alkalmazott természetes bio kozmetikumok, amelyek semmiféle mesterséges hatóanyagot nem tartalmaznak.

„A kamaszoknak, különösen a hormonhatások következtében előálló változások miatt nagyon fontos, hogy megfelelően tisztítsák a bőrüket, méghozzá bőrkímélő, felületaktív anyagokkal. Ezeknek a használatánál az a legfontosabb, hogy ne szárítsák és zsírtalanítsák túlzottan a bőrfelszínt, mert ellenkező esetben – például sodium laureth sulfateot tartalmazó termékek használatával – fokozódik a faggyútermelés, ezért mindenképpen érdemes odafigyelni, mivel ápoljuk a bőrt. A szappanok használata sem előnyös, mert eltömítik a pórusokat” – magyarázta Dr. Gyovai Viola, okleveles biológus, a Magyar Tudományos Akadémia kandidátusa, a BIOLA biokozmetikumok cégalapító ügyvezetője.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy fontos, nemcsak reggel, de este, sőt az edzések után is bőrkímélő arctisztító géleket vagy folyékony szappant használni az arctisztításhoz.

„Ezekben nagyon előnyös, ha vannak gyulladáscsökkentő növényi kivonatok, mint a kamilla , orvosi somkóró és bíbor kasvirág kivonata, a citromfű-, a stellária kivonata, de jót tesz a kamaszok bőrének a fűzfa kivonata is vagy az aloe hidratáló hatása és az acerola antioxidáns tulajdonsága is. Sőt, a ganoderma gomba kivonata is kedvező hatású, de ezt már arcápolóban is érdemes felvinni. A kamaszoknál kifejezetten előnyösek a géles arcápolók, amelyek nagyon kevés olajat tartalmaznak. Arcápolókban mindenképpen a szintetikus olaj vagy paraffinolaj mentes termékek ajánlottak, amik esetleg aloe, lenmag kivonatot tartalmaznak. Gyulladásos bőrre nagyon jót tesz a kövirózsa vagy a reishi gomba kivonata, valamint a C- és B-vitaminok pótlása” – tette hozzá a szakember.

Arctisztítás után fontos a natúr, bio bőrregeneráló készítmények használata, amely például cickafarkfű és a ganoderma tartalmával nyugtatja meg a bőrfelületet, de az orvosi somkóró arcbalzsam is gyulladáscsökkentő hatással bír.

„A piros gócok elkendőzhetők az Akne kontroll korrektor géllel. Ez többek közt bőrregeneráló kamilla, útifű- és centella növényi kivonatokat, biotint és E-vitamint is tartalmaz. Igazi csodaszer a kakukkfű és oregánó illóolaját tartalmazó Tini gél is, amely H- és E-vitamin-tartalmával szabályozza a faggyúmirigyek működését” – fejtette ki Dr. Gyovai Viola.

Fog- és szájápolásban is segítenek a gyógynövények

Dr. Gyovai Viola arra is kitért, hogy a fog- és szájápolás tekintetében is érdemes olyan termékeket választani, amelyek természetes antiszeptikus hatású illóolajokat tartalmaznak. A szakember szerint arról sem szabad elfeledkezni, hogy minden étkezés után ajánlott fogat mosni.

Szájápolásra és a maradandó fogak védelmére, valamint a szájhigiéné egyensúlyára kitűnő a citromfű, az eukaliptusz, a teafa illóolaja. Fontos, hogy a nyálkahártya regenerációját segítő anyagokat is tartalmazzon a fogkrém. Ilyen a pemetefű, a mirha, kamilla vagy a bíbor kasvirág kivonata. Nemcsak az üde lehelet miatt fontos, hogy étkezés után minél hamarabb kezdjenek el fogat mosni, hanem azért is, hogy a száj nyálkahártyája megfelelő állapotban tudjon maradni.

A bio fogkrémek nagyon hatékonyak a szájápolás területén is, közöttük pedig olyan is megtalálható, ami óvja a szájat az esetleges fertőzésektől, védi az ajkakat a kicserepesedéstől, emellett pedig üde, friss leheletet biztosít.

A bíbor kasvirág speciális kivonata, valamint a pemetefű a szájnyálkahártya és a fogíny regenerációját segíti. Olyan polírozóanyagokat alkalmazunk a termékben, amely még az érzékeny fogakat is megnyugtatja. A teafa és mentaolaj tartalom pedig biztosítja a megfelelő szájhigiénés állapotot, a borsmenta és a kamilla kivonata pedig szintén elősegíti a száj nyálkahártyájának regenerációját. A mai étkezési szokások mellett pedig elengedhetetlen, hogy a szájápolással is kiemelten foglalkozzunk – zárta gondolatait Dr. Gyovai Viola.