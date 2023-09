Vitályos Eszter: A templom ma is fontos szerepet tölt be a valódi kapcsolatok ápolásában

A templom ma is fontos szerepet tölt be a valódi kapcsolatok ápolásában, a közösségek összetartásában – hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára vasárnap Visegrádon, a felújított 250 éves Mária-kápolna átadása alkalmából mondott beszédében.

Vitályos Eszter kifejtette: amíg a nyugat országaiban templomokat zárnak be, alakítanak át méltatlan módon különböző hasznosításra, addig nálunk új templomok épülnek és a régiek közül is többet helyreállítanak. E munkálatok során bizonyosodik be, hogy milyen ereje van a hitnek és az értékteremtő összefogásnak – fogalmazott.

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a visegrádi országok (V4) a mostanra felújított kápolna közelében kötöttek együttműködési megállapodást, és e közösségnek ma is fontos szerepe lehet a nemzetközi politika színterén.

A kápolna azt is szimbolizálja, hogy Európában a keresztény értékek megőrzéséért a V4-ek, ha eltérő mértékben is, milyen erőfeszítéseket tesznek

– mutatott rá Vitályos Eszter.

A barokk kápolna helyreállítását az Emberi Méltóság Tanácsa kezdeményezte és a szervezet főtitkára, Szunai Miklós a magánvagyonából hozatta rendbe. A Duna partján álló kápolnát a török uralom után az 1700-as években a Visegrádra települt svábok építették meg, az idők során megfordult itt például 1897-ben Ferenc József császár és király, aki feleségével Erzsébet királynéval vett itt részt szentmisén. A kápolna állapota az elmúlt évtizedekben leromlott, ezt hozták most helyre magánerőből.

Kiemelt képünk: Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond a felújított 250 éves Mária-kápolna avatásán Visegrádon 2023. szeptember 10-én. A barokk kápolna helyreállítását az Emberi Méltóság Tanácsa kezdeményezte és a szervezet főtitkára, Szunai Miklós a magánvagyonából hozatta rendbe. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)