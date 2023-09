Van egy jó hírünk azoknak, akik szeptemberben akarnak a vonattal a Balatonhoz menni

A tavalyi évhez hasonlóan idén is rekordközeli utasforgalom volt a MÁV-START járatán. A balatoni járatokra május közepétől a főszezon végéig több, mint kétmillióan váltottak jegyet. A legtöbben a tanítás előtti utolsó hétvégét használták ki. Bár a nyári szezon már véget ért, a szeptember 24-ig kiterjesztett utószezoni menetrend szerint közlekednek a vonatok.

Zsúfolásig megtelt strandok, emberektől nyüzsgő turisztikai látványosságok és számtalan fesztivál vonzotta a magyar tengerhez a turistákat a nyári szezonban.

Bár a változékony időjárás miatt nehezen indult a szezon, de így is rengetegen keresték fel a Balatont és környékét. Egyesek kerékpárral, mások vonattal érkeztek, ami idén is rekordközeli forgalmat bonyolított.

Május közepétől augusztus végéig a főszezoni időszakban több, mint kétmillióan utaztak a MÁV járatain.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a déli parti vasút volt a legnépszerűbb, több mint egymillióan választották ezt a szakaszt, míg az északi parton pedig csaknem 600 ezren váltottak menetjegyet ebben az időszakban. A vasúttársaság forgalmát növelték a fesztiválok és a déli parton éjjel közlekedő, egyre népszerűbb Bagolyvonatok is. Sokan használták a vármegye- és országbérletben nyújtott pénztárbarát megoldásokat. De egyéb kedvezmények is várták azokat, akik a vonatot választották.

„A balatoni vonalakra is lehetett az online csatornákon okosjegyeket vásárolni, ezek olcsóbbak voltak a viszonylati menetjegyeknél, illetve a Balaton 24 és a Balaton 72 napijegyek is a térségben közlekedést szolgálták” – mondta Váczi Viktor, a mávinform sajtóügyeletese.

Bár a nyári szezon már véget ért, de a szeptember 24-ig kiterjesztett utószezoni menetrend alapján a MÁV-START továbbra is sűrű közlekedéssel, átszállás nélküli eljutást biztosít a Balatonhoz Budapestről és több dunántúli településről.