Győrfi Pál: Egy kislány, egy nő és egy férfi súlyos égési sérüléseket szenvedett, miután lezuhant a kisrepülő a börgöndi repülőnapon

Lezuhant egy kisrepülő a börgöndi légiparádén Fejér vármegyében. Az M1 információi szerint ketten meghaltak és többen megsérültek. Sajtóhírek szerint a földbe csapódott kisrepülőgép szinte a földetérés pillanatában berobbant.

„A helyszínen tartózkodó, rendezvényt biztosító mentők kezdték meg az ellátást. Mentőautókat és három mentőhelikoptert is riasztottunk a helyszínre. Budaörsröl, Balatonfüredről, illetve Szekszárdról is érkezett mentőhelikopter. Egy kislány, egy nő és egy férfi súlyos égési sérüléseket szenvedtek, őket a mentőhelikopterekkel szállítjuk budapesti gyógyintézetekbe. Egy kisfiú is megsérült, ő könnyebben, őt mentőautó szállítja helyszíni ellátás után a székesfehérvári kórházba. Sajnos az információk szerint két férfi, illetve két személy életét nem lehetett megmenteni” – tájékoztatta az M1 Híradót Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője.