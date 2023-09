Lantos Csaba: Az EM 10 milliárd forinttal támogatja a szegedi Science Park további fejlesztését

Az Energiaügyi Minisztérium (EM) csaknem tízmilliárd forinttal támogatja a szegedi Science Park további fejlesztését – jelentette be az energiaügyi miniszter szombaton Szegeden.

Lantos Csaba, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésén azt mondta, a megvalósuló infrastruktúra-beruházások hozzájárulnak ahhoz, hogy az innovatív kutató-alkotó közösség még jobb körülmények között dolgozhasson. Az egyetem célja egy önálló, eleven városrész létrehozása, amely vonzó otthona, támogató közege lesz a gyakorlatorientált oktatásnak és az innovációs együttműködéseknek.

A politikus úgy fogalmazott, az SZTE Magyarország, sőt a régió egyik legjobb egyeteme, ahol jövőre kész tudást szerezhetnek a diákok.

Lantos Csaba hangsúlyozta, szívügyének tekinti az SZTE fejlődését, és büszke arra, hogy egy ideig részt vehetett az egyetem életében. Feladatának tartotta, hogy segítse közelebb hozni egymáshoz az akadémiai és az üzleti szférát. Mint mondta, a magyar gazdaság és felsőoktatás versenyképességét csak akkor lehet erősíteni, ha minél szorosabban összekapcsolják a termelést a kutatás-fejlesztéssel és az oktatással, a kutatóhelyeket a vállalatokkal.

A miniszter leszögezte, a kormány célja, hogy a gazdaság növekedése, a hazai kutatás-fejlesztés erősödése érdekében segítse e folyamat kibontakozását.

A politikus kifejtette, a szomszédban hosszan zajló háború gazdasági hatásai súlyosabbak, mint amit a világjárvány és a nyomában érkező gazdasági válság során tapasztaltak. Csúcsokat döntő energiaárakkal, ezek korábban nem tapasztalt volatilitásával, és súlyos ellátási bizonytalanságokkal kellett és kellhet a jövőben is szembenézni.

Magyarország a felhasznált energia 76 százalékát importálja. A legfontosabb feladat az ellátásbiztonság megteremtése. Ezzel egy időben, a lakosság és a vállalkozások számára is elérhető energiaárakat kell biztosítani – mondta Lantos Csaba.

A kormány továbbra is támogatja a gazdaság fejlődését, a munkahelyteremtést és a családokat. Az energiaellátás Magyarországon stabil és biztonságos. A családok számára továbbra is biztosítottak a rezsicsökkentett árak. Így Európában ma is Magyarországon a legolcsóbb a háztartások számára a földgáz és a villanyáram, a kormány emellett a vállalkozásoknak és az intézményeknek is segítséget nyújtott – tudatta a miniszter.

Szavai szerint ugyanakkor választ kell adni arra a kérdésre, miként őrizhető meg, hogyan emelhető egy ország versenyképessége a magasabb energiaárak mellett. A kormány ezért nemzeti energiapolitikát folytat: erősíti az ország energia-függetlenségét, folytatja a zöld átállást és érvényesíti a klímasemlegesség céljait is. A munka során számít arra a tudományos és innovatív erőre is, amely Magyarországon, az egyetemeken – így az SZTE-n -, kutatóhelyeken és a gazdasági szférában megvan.

Rovó László rektor beszédében kiemelte, az SZTE-n ismét tízezer fölött van az új hallgatók száma, közülük 1200 külföldi diák választotta képzése helyszínéül Szegedet.

A professzor hangsúlyozta, az elmúlt években véghez vitt fejlesztési és szervezési stratégia sikeres volt, ez a többi közt a modellváltással járó szabad gondolkodásnak és az ezzel járó magasabb finanszírozásnak köszönhető.

Az elmúlt évben jelentős infrastruktúra-fejlesztés valósult meg az SZTE-n: új infektológiai központot alakítottak ki, felújították a jogi kar épületét, hamarosan átadják az új gyermekpszichiátriát, az egészségtudományi képzési tömböt, jelenleg zajlik a fogorvostudományi kar és a Bartók Béla Művészeti Kar rekonstrukciója – közölte Rovó László.

A rektor kitért arra is, az EU szellemiségével ellentétesnek tartja az Erasmus+ és Horizont programokkal kapcsolatos korlátozó lépéseket. Szavai szerint „a legkevésbé elegáns, ha valaki vélt vagy valós igazát a gyermekekre helyezett nyomással igyekszik kikényszeríteni”.