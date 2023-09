Orosz Pál az ECA vezetőségének tagja lett

Orosz Pált, a Ferencváros Labdarúgó Zrt. vezérigazgatóját beválasztották az Európa futballklubjait tömörítő szervezet, az ECA vezető testületébe, a Boardba.

Az FTC 12 éve tagja az ECA-nak, amely csütörtökön, Berlinben tartotta 30. közgyűlését, Orosz Pál és a klub itt kapta a jelentős sportdiplomáciai elismerést.

A sportvezető az egyesület honlapján pénteken felidézte, hogy amikor 2011-ben átvették a Fradit, annak semmiféle nemzetközi jelenléte nem volt.

„Az European Club Association volt az első olyan szervezet, ahova rögtön akkor, amikor pozícióba kerültünk, elkezdtem járni és velük dolgozni. Az, hogy most eljutottunk oda, hogy Board-taggá választottak, egy 12 éves folyamat vége” – fogalmazott.

Orosz Pál elmondta, hogy az elmúlt években részt vett több munkacsoportban, például a marketinggel és a kereskedelemmel foglalkozókban, de aktív tagja volt annak a bizottságnak is, amely kidolgozta a jelenlegi rendszert, miszerint három versenysorozat van, a Bajnokok Ligája, az Európa-liga és a Konferencia-liga.

Kapcsolódó tartalom

„Folyamatosan részese kellett legyek az egész folyamatnak és munkának, ami sok idő- és energiabefektetéssel jár, de úgy gondolom, hogy a Ferencváros számára ez egy nagyon jó és nagyon fontos visszaigazolás most. Itt szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak, közülük is kiemelten Máté Bálintnak, aki szintén aktív munkát végez az ECA-ban” – hangsúlyozta Orosz Pál, aki azt is elárulta, hogy a Ferencváros a szervezeten belül előlépett a negyedikből a harmadik szubdivízióba.

„A mi szubdivíziónkból három hely van a Boardban a férfi labdarúgás részéről, erre öten jelentkeztünk, én teljesen újként. A voksolásnál a Koppenhága és a Malmö, amelyek eddig is Board-tagok voltak ebből a szubdivízióból, egyből bekerültek, a Dinamo Zagreb, a PAOK és a Ferencváros hármasából pedig mi lettünk a nyertesek. Nagy-nagy büszkeség szerintem, de nemcsak nekem, hanem a klubnak és a magyar labdarúgásnak is, hogy az ECA Boardban – ami tulajdonképpen az UEFA előszobája, hiszen az ECA nagyon szoros együttműködésben dolgozik az európai szövetséggel – fontos szerepet kaptunk” – nyilatkozott az FTC vezérigazgatója, aki arról is beszélt, hogy mi lesz a fő feladata a jövőben.

„Az első rendes Board-ülés szeptember végén lesz Varsóban, ahol a teljes munkafolyamat elkezdődik, létrejönnek a feladatkörök, valamint azok a bizottságok, amelyekben különböző szerepeket tudunk vállalni mi is, mint Ferencváros. Board-tagként a szubdivízióban lévő klubok képviseletét látja el az, aki ott tag lehet, az összes egyesület érdekét szem előtt kell tartani, amelyek ebben a divízióban vannak, a hármas szubdivízió esetében több más mellett görög, horvát, svájci, szerb, skót, norvég, izraeli, svéd, lengyel egyesületekről beszélhetünk. Ebben a munkakörben az adott divízió képviseletében kell menni akár az UEFA-hoz, akár külső szervezetekhez, vagy éppen a belső munkában részt venni, de úgy gondolom, hogy ez nemcsak egy megtisztelő pozíció, hanem egyben egy óriási felelősség is” – mondta.