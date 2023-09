Folytatódik a derült idő

Kijött az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb jelentése.

Időjárási helyzet Európában:

Továbbra is egy hatalmas kiterjedésű anticiklon alakítja a kontinens legnagyobb részének időjárását, eközben Európa peremterületein is csak gyenge ciklonokat és frontjaikat figyelhetjük meg. Ennek eredményeképpen érdemi csapadékról szinte sehonnan sem érkezik jelentés, döntően derült, napos az idő. A magasnyomás nyugati peremén – Nyugat-Európában – kánikula van, Dél-Angliában 30, 32, Franciaországban 30, 35 fok között alakulnak a csúcsértékek, de másutt is a sokévi átlagnak megfelelő vagy néhány fokkal a fölöttiek a maximumok.

Szombat estig a Kárpát-medence időjárásában nem várható változás.

Várható időjárás az ország területén szombat éjfélig:

Többnyire derült vagy felhőtlen idő várható gyenge vagy mérsékelt széllel. Hajnalban foltokban sekély köd képződhet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, a hidegre érzékeny helyeken ennél hidegebb, míg belvárosokban és vízpartokon enyhébb lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 26 és 31 fok között várható.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)