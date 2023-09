Feldman Zsolt: Minden egyes liba- és kacsatermék a magyar agrárium teljesítményét mutatja

Minden egyes libamáj, liba- és kacsatermék a magyar tudást, a magyar gazdálkodó, a magyar agrárium teljesítményét mutatja meg – jelentette ki az Agrárminisztérium (AM) mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára pénteken Kiskunfélegyházán.

Feldman Zsolt a XXIV. Kiskunfélegyházi Libafesztivál megnyitóján elmondta: a kormányzat megpróbál segítséget nyújtani, hogy a számos kihívással megküzdő víziszárnyas ágazat életét minél stabilabbá tegyék. A magyar lúdágazatot ért nehézségek közül a madárinfluenzát emelte ki, amelynek legutóbbi járványa következtében áprilisig összességében 1,3 millió kacsát és libát kellett leölni, miközben az idei félévben a vágóhidakon összesen 1,1 millió libát vágtak le.

Emlékeztetett: a legutóbbi vidékfejlesztési program keretében már 14 milliárd forint telephely-fejlesztésekre fordítható támogatást fizettek ki.

Elindítottak egy új állatjóléti támogatási programot is, amelyben már most 150 víziszárnyast tartó gazdálkodó érintett. Az államtitkár szerint azonban fontos a liba- és kacsatermékek minél szélesebb körű megismertetése is, hiszen Magyarországon az egy főre jutó libatermékek fogyasztása évente mindössze egy kilogramm.

Feldman Zsolt emlékeztetett: a kormányzat ezért is törekedett arra az idei esztendőben is – a baromfihús fogyasztást népszerűsítő kampánya keretében -, hogy a nyári időszakban megmutassa, miként lehet a libát és a kacsát grillhúsként hasznosítani.

Beszélt arról is, hogy ősszel egy olyan európai uniós állampolgári szabályozási csomaggal szembesülnek majd, amely a víziszárnyas szektorban dolgozó vállalkozások számára a tartáshelyekkel, a szállítással, és a vágással kapcsolatban új kihívásokat jelenthetnek, ezért erre fel kell készülni.

Az államtitkár kiemelte: készül egy olyan szabályozási csomag, amely a különböző szereplők között egyfajta bizalmat erősítő hátteret jelent majd. Lényegében abban fog segítséget nyújtani a víziszárnyas ágazatban dolgozó termelőknek, állatartóknak, hogy a felvásárlókkal, a vágóhidakkal való viszonyaik egy sokkal nagyobb biztonságot és kiszámíthatóságot nyújtó szerződéses környezetben működhessenek.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a térség országgyűlési képviselője megnyitójában azt hangsúlyozta: a ma már országos ismertségű, a magyar hagyományok tiszteletét és ápolását célzó Kiskunfélegyházi Libafesztivál eseménysorában minden korosztály megtalálhatja az élményt adó programokat.

A huszonnegyedik alkalommal megrendezett kétnapos programsorozaton nem maradnak el a megszokott rendezvények, mint a libából készült ételek versenye, vagy a Kunsági Néptánc találkozó. A fesztivál jellegéhez igazodva készülnek baromfitermékek vásárával, a gyermekeknek állatsimogatóval, és a Holló László Képzőművész Kör tagjaival libamaketteket is lehet festeni. Ezúttal is megszervezik a Lúdas Matyi sakk- és futóversenyt, lesz véradás, valamint egészségügyi szűrés és tanácsadás is.

Az estéket koncertek zárják, a kézművesek utcájában pedig kirakodó vásárral és bemutatókkal készülnek. Csányi József, Kiskunfélegyháza polgármestere arról beszélt, hogy a libafesztivál jelentőségét és ismertségét mutatja, hogy a programsorozathoz kapcsolódva a víziszárnyas-ágazat helyzetéről szóló szakmai tanácskozást is szerveznek.

Vajda Tamás, a programsorozatot támogató Integrál Zrt. üzemigazgatója kiemelte: a lúdágazatban összességében több ezer család megélhetését lehet biztosítani. A hízott libából előállított termékek, a hízott libamáj hungarikum, hiszen Magyarország – évszázados termelési tapasztalatra építve – világelső ezen termék előállítása terén, mondta.