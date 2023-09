Videón, ahogy kiemelik a Balatonba zuhant rendőrségi helikoptert

A helikoptert nem sokkal este fél 8 előtt emelték ki a Balatonból. Miután délután a két utast sikeresen kimentették a vízből, a katasztrófavédelem búvárai és a rendőrség megkezdhette a helikopter kiemelését egy hajóra, amivel aztán a partra tudták vinni a járművet.

„Délután 14 óra 44 perckor zuhant a Balatonba az MD 500-as, a készenléti rendőrség kisebb típusú 680 kilós helikoptere. Szerencsére a legénység mindkét tagja sikeresen kimászott a roncsból, kiúszott a roncsból, majd egy mentőhajó segítségével partra is szállították őket, és komolyabb sérülések nélkül meg is úszták a balesetet. Ezt követően kezdődött meg a műszaki mentés, a roncs kiemelésének előkészítése. Katasztrófavédők, illetve a rendőrség munkatársai is nagy erőkkel érkeztek a helyszínre. Több órás előkészítés után 19 óra 22 perckor sikerült teljes egészében kiemelni a Balaton medréből az MD500-as helikoptert. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, bővebb tájékoztatás később várható”

– mondta Komáromi Krisztina, az M1 tudósítója.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Kiemelik a vízből a Balatonba zuhant rendőrségi helikoptert Balatonszéplak közelében 2023. szeptember 7-én. Az MD 500E típusú helikopter a Készenléti Rendőrség Légirendészeti Szolgálatának tervezett gyakorlata közben, a parttól mintegy 300 méterre zuhant a tóba. A gép kétfős legénységét egy közelben tartózkodó hajó mentette ki. (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)