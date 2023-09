Továbbra is zajlik a Balatonba zuhant rendőrségi helikopter mentése – a búvárok már megérkeztek a helyszínre

Továbbra is zajlik a mentés Balatonszéplaknál, ahol 300 méterre a parttól délután háromnegyed 3-kor a vízbe zuhant egy rendőrségi helikopter. A baleset egy gyakorlat közben történt. A helikopteren két fő tartózkodott, ők sikeresen kijutottak a gép törzséből, komolyabb sérülés nélkül. A partot lezárták, megkezdődött az eset kivizsgálása.

Német turisták készítették azt a videót a délutáni balesetről, amelyen az látszik, hogy a helikopter néhány méterrel a víz felett minden előjel nélkül, egyik pillanatról a másikra irányíthatatlanul forogni kezd a tengelye körül. Néhány másodperccel később – ahogy a videón látható – az orra is előre dől, és a mozgásából az is látszik, ahogy a pilóta sikertelenül próbálja visszanyerni az irányítást az egyre gyorsabban billegő és forgó gép felett. Végül a rendőrség MD 500 helikoptere zuhanni kezd és a Balatonba csapódik, több méter magas hullámokat vetve. A motor még ezután is járt, a gép törzse a vízben is többször átfordult.

„A helikopter két fős legénysége a becsapósást követően sikeresen kijutott a roncsból. Egy közelben tartózkodó hajó mentette ki a vízből és szállította partra őket. A rendőrség annyit közölt a személyzet állapotáról, hogy nincsenek komolyabb sérüléseik”

– mondta Komáromi Krisztina, az M1 tudósítója.

Órákkal a baleset után is rendőrségi hajók őrizték a parttól mintegy 300 méterre azt a területet, ahol a helikopter becsapódott, majd elsüllyedt.

A közeli strandot és a part egy szakaszát is lezárták, hogy a nézelődő és fényképező civilek ne zavarják a rendőrök és tűzoltók munkáját.

Hamarosan a katasztrófavédelem búvárai is megérkeztek. Ők a víz alá merült roncsot fogják átvizsgálni, illetve a kiemelésben segítenek.

A rendőrség ezen a héten gyakorlatot tart a Balaton térségében, amelynek az a célja, hogy a pilóták a nem mindennapi helyzetekre is fel legyenek készülve és a krízisek kezelésében jártasságot szerezzenek. A tréningen elméleti és gyakorlati feladatok is szerepelnek, mint például a légtérrepülés, navigáció és a vészhelyzeti eljárás gyakorlása.

Kiemelt kép: A műszaki mentés helyszíne Balatonszéplak közelében, miután a Balatonba zuhant egy rendőrségi helikopter 2023. szeptember 7-én. Az MD 500E típusú helikopter a Készenléti Rendőrség Légirendészeti Szolgálatának tervezett gyakorlata közben, a parttól mintegy 300 méterre zuhant a tóba. A gép kétfős legénységét egy közelben tartózkodó hajó mentette ki. (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)