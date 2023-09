Minibölcsőde épül Csanádapácán

Minibölcsőde épül a Békés vármegyei Csanádapácán 164 millió forint magyarországi támogatásból.

Megyeriné Lepsényi Alíz Éva aljegyző az MTI-nek elmondta, a támogatást a Pénzügyminisztériumtól nyerték el korábban, most 14 millió forint pluszt kaptak, hogy az áremelkedések után is be tudják fejezni a munkát.

A 2500 lakosú községben a tervek szerint novemberre felépül a 8 kisgyermek napközbeni ellátását biztosító épület, amelyet a Szeged-Csanádi Egyházmegye tart majd fenn. Ezt követően az engedélyek beszerzését végzik el.

Az intézmény előreláthatóan 3 embernek biztosít majd munkát; kapacitástól függően lehetőség lesz akár Gerendásról, Pusztaföldvárról, Medgyesbodzásról és Csabaszabadiból is jelentkezni – tette hozzá.