Közlekedési családi napot szervez a hétvégén a Magyar Autóklub és a Jövő Mobilitása Szövetség, a pénteki szakmai konferenciát követően a szombati családi napon a résztvevő 14-18 év közötti fiatalok megismerhetik a különböző közlekedési eszközök és módok előnyeit, valamint a közlekedési kultúra és a szabályok alapjait.

A két szervezet közös közleménye szerint a hét eseményeivel arra is felhívják a figyelmet, hogy az utóbbi években jelentősen megnőttek a közlekedési, mobilitási lehetőségek: 2022-ben például minden rekordot megdöntött a zöldrendszámos autók átadása, köztük is a tisztán elektromos autók eladása nőtt a legnagyobb mértékben, 34 754-re, és ezzel már nagyobb arányban voltak a tisztán elektromos járművek a zöld rendszámosok között, mint a hibridek. A legfrissebb adatok szerint idén június végén, a tavalyi év azonos időszakához képest csaknem 50 százalékkal több, 41 386 tisztán elektromos autó járta az utakat Magyarországon, míg a zöld rendszámos autók száma meghaladta a 74 ezret. A rollerek száma az elmúlt években szintén megtöbbszöröződött, így a Jövő Mobilitása Szövetség szakértői szerint mára 80-100 ezer roller van használatban Magyarország útjain. Az elektromos kerékpárok száma is gyorsan nő: tavaly Magyarországon körülbelül 270 ezer kerékpárt értékesítettek, ebből 20 ezer e-bringa volt.

A szakmai konferencián egyebek mellett arra keresik a szakértők a választ, hogy miképpen lehet egy nagyváros közlekedését és infrastruktúráját a leghatékonyabban megtervezni; csökkentheti-e az autók számát, ha alternatív közlekedési lehetőségekkel ismertetik meg az embereket; miért kell minden közlekedőnek ismernie, és betartania a KRESZ szabályait, illetve hogyan lehet megváltoztatni a közlekedők mentalitását és javítani a közlekedési kultúrát?

A biztonságos közlekedés érdekében a Magyar Autóklub közlekedésbiztonsági és ügyességi versenyt indít, és már lehet regisztrálni a Rollerezzz 2023 versenyre, amelynek döntőjét szeptember 9-én, a Stresszmentes mobilitási hét záróeseményén, a családi napon rendezik majd meg.