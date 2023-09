Igazságügyi miniszter: Az Igazságügyi Minisztérium tevékenységében fontos szerepet kap a szuverenitásunk védelme

A szuverenitás védelmét nevezte tárcája egyik legfontosabb feladatának Tuzson Bence igazságügyi miniszter csütörtökön Miskolcon, egy szakmai találkozón.

Az Igazságügyi Minisztérium (IM) előtt álló feladatokról, különös tekintettel az áldozatsegítésre címet viselő fórumon a politikus a szuverenitás fontosságával kapcsolatban megjegyezte, hogy a nemzetközi politikában korábban az erős államok határozták meg a kis államok mozgásterét; ez alól kezdetben „üdítő kivételt” jelentett az Európai Unió, amely igyekezett a kis államok érdekérvényesítését biztosítani.

„A világ természetes rendje azonban nem változott meg. A külpolitikának az a vetülete, hogy a nagy országok diktálhassanak, állandóan megjelenik különböző viszonyrendszerekben, így az Európai Unióban is” – mondta a miniszter, aki szerint a szuverenitás védelmének kérdése „nemcsak minket, hanem az összes államot érintő kérdés”.

„Azt látjuk, hogy az európai jog nagyon erőteljesen megpróbál behatolni azokra a területekre is”, amelyeken nincs keresnivalója az unió alapszerződése és az abból eredő egyéb szerződések alapján.

Kijelentette: nagyhatalmi és ideológiai érdekek is megjelennek az európai térben. A miniszter példaként az isztambuli egyezményt hozta, amivel – mint mondta – önmagában nem is lenne probléma, azonban vannak ideológiai elemek is benne, ami a genderideológiát tartalmazza. A nő fogalmát például nem hagyományos, hanem társadalmi nemként határozza meg, ami „jó pár országban” elfogadhatatlan – fűzte hozzá.

Jelezte: Magyarország nem csatlakozott az egyezményhez, az unió viszont éppen most, konszenzus nélkül csatlakozott; ennek az a következménye, hogy a magyar jogban nem érvényesül a genderideológia, de az európai jogot már köti. „Veszélyes tendencia ez, lopakodó jogalkotást jelent” – mondta. „Óvok mindenkit, a nemzetközi térben is, hogy ezen az úton továbbmenjünk!” – fogalmazott Tuzson Bence.

Az IM jövőbeni feladatai között említette a jogalkotói szándéknak a joggyakorlatban való érvényesülése feltételeinek megteremtését. Ennek érdekében folyamatosan vizsgálják majd a kérdést, hogy kideríthessék: ha nem érvényesül a szándék, hol van a hiba. „Hosszas folyamatra számítok, de előremutató feladatnak tartom” – mondta.

A miniszter abból az alkalomból, hogy a tanácskozás után avatták fel a felújított miskolci Áldozatsegítő Központot, úgy fogalmazott: 2010 óta övezi fokozott figyelem a bűncselekmények áldozatainak segítését. Korábban az állt a büntetőügyek középpontjában, hogy elfogják a tettest és megbüntessék – tette hozzá.

Nem foglalkoztak azzal, hogy kiszolgáltatott helyzetben vannak az áldozatok, és hogyan történhet meg a visszailleszkedésük a társadalomba, és hogy mindez komoly segítséggel lehetséges csak

– fejtette ki Tuzson Bence.

Leszögezte, hogy az áldozatsegítés nem merülhet ki az anyagi megsegítésükben, jogi és lelki segítségre is szükségük van. „A beilleszkedésük, a bizalom újjáépítése nagyon fontos feladat” – mondta a miniszter.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei áldozatsegítés helyzetét és körülményeit Alakszai Zoltán főispán és Czinege László vármegyei rendőrfőkapitány ismertette. Beszédüket követően felavatták az Áldozatsegítő Központ kibővített, új irodáját. Az ünnepélyes szalagátvágáson részt vett Tuzson Bence mellett Csöbör Katalin fideszes országgyűlési képviselő és Doszpoly Orsolya, a központ koordinátora.