Balatonszéplakról jelentjük: Nagy a készültség, hamarosan búvárok közelíthetik meg a tóba zuhant rendőrségi helikoptert

A Balatonba zuhant egy rendőrségi helikopter délután Balatonszéplaknál. Az M1 helyszíni tudósítója szerint feltételezhetően hamarosan búvárok közelítik meg a baleset helyszínét.

A rendőrség azt közölte, hogy a baleset a parttól körülbelül 300 méterre, a Készenléti Rendőrség Légirendészeti Szolgálatának gyakorlata közben történt. A helikopter kétfős legénységét egy közelben tartózkodó hajó mentette ki, és komolyabb sérülés nélkül partra szállította őket.

A helyszínről jelentkezett be Komáromi Krisztina, az M1 tudósítója, aki hangsúlyozta, hogy továbbra is nagy a készültség a parton, a rendőrség és a katasztrófavédelem munkatársai is a helyszínen vannak.

Feltételezhetően hamarosan búvárok közelítik meg a baleset helyszínét.

Valószínűleg

megpróbálják még a mai napon kiemelni a tó medréből a roncsot.

Egyelőre a készülődés jelei láthatók mind a parton, mind a vízben. A helyszínre érkezett egy uszályhajó is, amelynek fedélzetén egy markológép van – mondta el az M1 tudósítója.

Kiemelt kép: Motorcsónakról biztosítják a helyszínt a rendőrök Balatonszéplak közelében, miután a Balatonba zuhant egy rendőrségi helikopter 2023. szeptember 7-én (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)