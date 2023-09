Az ikonikus Iveco TurboStar kamionok limitált szériás darabjai visszatértek: hűek a legendás kivitelhez, de innovatív formában

Sokan emlékeznek még a 80-as évek legnépszerűbb nyergesvontatóira, az Iveco TurboStarra. Az olasz tehergépjárműveket és buszokat gyártó vállalat 2021-ben 180 darab limitált szériás, piros kamion gyártásába kezdett, de ezúttal luxus bőrbelsővel, letisztult formákkal. Ebből a különleges szériából most 2 darabot adott át az Iveco hivatalos magyarországi márkaképviselete.

A két új TurboStar S-Way speciális kiadását ünnepélyes keretek között – közel száz prominens vállalkozó jelenlétében – Molnár Tamás, az Iveco hivatalos magyarországi forgalmazója, az ECO-tech visiON Kft. ügyvezető igazgatója adta át. Az NGL Cargo Kft. és a DÓM TEFU Kft. most már egy-egy legendás TurboStarral büszkélkedhet.

Az ikonikus modell modern külsővel tért vissza

„Az Iveco limitált szériás újdonsága a legendás TurboStar előtt tiszteleg, amely a maga idejében rendkívül erős, 420 lóerős, V8-as motorral épült és több mint 50 000 példány készült belőle a 80-as években. Ez a modell örökre letette a névjegyét, hiszen ez volt az első kamion, ami teljesítette a híres 24 órás Le Mans-i versenyt is” – részletezte Alessandro Massimino, az Iveco marketing vezetője az új S-Way bevezetésekor.

A TurboStart 1984-től 1993-ig gyártotta az Iveco, és rövid idő alatt a kamionsofőrök nagy kedvence lett. Az újragondolásánál figyeltek arra, hogy megmaradjanak a népszerű modell jól felismerhető, retró stílusjegyei, de azért csavartak egyet rajta, hogy kicsit többet adjon, mint a régi társa. Az új S-Way fényezésében ugyanolyan színek köszönnek vissza, mint a retró verzióban, ám minden négyzetcentiméteren található egy új dizájnelem, amitől az egész jármű frissebb, letisztultabb és prémium minőséget sugároz.

Régi-új kedvencek az Iveconál

Az átadó eseményen a két legendás TurboStar S-Way limitált modelljei mellett még az Iveco több, új fejlesztésű gépjárművét is kiállították. Az eseményen megtekinthették az érdeklődök többek között az LNG meghajtású S-Way-t, a FuelHero dízel S-Way-t, a multifunkcionális mezőgazdasági 4X4 Eurocargo modellt, és a Jumbo Racing tulajdonában lévő verseny Stralist is.

„A hagyományos dízel üzemű Iveco tehergépjárművek és buszok forgalmazása mellett nagy hangsúly fektetünk az alternatív meghajtás magyarországi népszerűsítésére és forgalmazására, legyen szó teher- vagy személyszállításról. Az Iveco az összes ma létező alternatívát felsorakoztatja: elérhető nálunk ugyanúgy a gázüzemű jármű mint az akkumulátoros-elektromos is. A busz üzletágban ez a fajta innováció előrébb jár, mint a tehergépjármű piacon, például Miskolc városi gázüzemű buszait mi helyeztük forgalomba, de nagy előrelépés történt az LNG-vel (liquefied natural gas, cseppfolyós földgáz) működő nyergesvontatók értékesítésében is. Utóbbiból már idén több mint tíz darab eladásánál járunk, ez nagy növekedésnek számít a hazai piacon. A korábbi évekhez képest megnőtt a kereslet az alternatív meghajtású tehergépjárművekre és a mi kínálatunk lefedi ezeket az igényeket. A Shell-lel összefogva az ügyfelek minden kérését ki tudjuk szolgálni: a Shell az üzemanyagért és a töltőállomás infrastruktúráért felel, mi pedig a járműveket nyújtjuk, a célunk pedig, hogy mihamarabb elérjük a karbonsemleges közúti szállítást” – mondta el Molnár Tamás az ECO-tech visiON Kft. ügyvezető igazgatója.

A most két éves születésnapját ünneplő, teljesen magyar tulajdonban lévő importőr vállalat nemcsak a márkaképviseletet látja el Magyarországon, de a szervizszolgáltatásról, alkatrészellátásról is gondoskodik, valamint országos partnerhálózatot épített ki, hogy az ügyfeleket gyorsan és hatékonyan tudják kiszolgálni. A cég az első gazdasági évében is komoly eredményeket tudott felmutatni: 2022-t már nyerességgel zárták, több mint 1000 eladott gépjárművel.

Új utakon az Eco-Tech VisiON-nel

Érdekesség, hogy a Magyarország első Iveco TurboStar-ját Molnár Tamás édesapja szerezte be annak idején. Tamás pedig a szakmai stafétát tovább víve folyamatosan törekszik rá, hogy olyan járműveket forgalmazzon hazánkban, amelyek a közúti szállítmányozásban a legoptimálisabb megoldást jelentsék, a tervük pedig az, hogy a biogázzal működő Iveco járművekből is egyre több legyen a hazai szállítmányozó cégek flottájában.