Átadták a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság új mérési épületkomplexumát

Átadták a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) új hírközléstechnikai komplexumát csütörtökön Budapesten, a csaknem 15 ezer négyzetméteres épületegyüttesben EMC-mérőlabor és a hozzá tartozó mérőkamrák, szerverközpont, konferenciaterem, mélygarázs, tárgyalók és irodák is helyet kaptak.

Az új épület, a benne található fejlett eszközpark, a korszerű munkafeltételek nemzetközileg is kiemelkedő színvonalon segítik az NMHH munkáját, támogatják az oktatást és a szakemberképzést – mondta Koltay András, a hatóság elnöke az átadási ünnepségen.

A mérőlaborok a hírközlési eszközökben és szolgáltatásokban zavart okozó berendezések kiszűrését szolgálják – ismertette. Hangsúlyozta, hogy a létesítmény kiemelt helyet foglal majd el a hírközlésszakmai, a tudományos és a mindennapi életben is.

Szinte naponta jelennek meg új technológiák és szolgáltatások, az NMHH ezért folyamatosan készül a jövő feladataira minden területen, a fogyasztóvédelemtől a piacszabályozáson át a hírközlés területének tudományos fejlesztéséig

– fogalmazott Koltay András.

Az NMHH elnöke jelezte: a technológia rohamos fejlődésének ára van, egyre több berendezés bocsát ki magából elektromos jeleket, amelyekről tudnunk kell, károsak-e az egészségre, illetve zavarják-e esetleg a többi eszközt. A mérés és ellenőrzés az NMHH önként vállalt feladata, az új központ pedig hosszú távon tudja biztosítani a szükséges kapacitásokat.

Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke és Grabarics Gábor, a Grabarics Építőipari Kft. ügyvezetője átvágja a nemzeti színű szalagot (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Az alkalmazott technológiáknak és eszközöknek köszönhetően arra is alkalmas, hogy a jövőben olyan készülékeket is vizsgáljanak majd, amelyek talán ma még nem is léteznek – közölte. A létesítményben dolgozó szakemberek a kutatás és innováció révén jelentősen hozzájárulnak a digitális jövő formálásához.

A 150 munkaállomás, a mérőlaborok, az IT gépterem segítségével emelni tudják a hatósági frekvenciagazdálkodási döntéseket támogató szakértői mérések színvonalát, az eszközök napi szintű használatával pedig jelentősen fejleszthető az NMHH piacfelügyeleti tevékenysége is – fejtette ki.

A laboratóriumok a fiatalabb generációk előtt is nyitva állnak majd, egyetemi együttműködések keretében a jövő hírközlési szakemberei szerezhetnek itt gyakorlatot – tette hozzá.

Koltay András kitért arra is, hogy a tervezés során nagy hangsúlyt fektettek a fenntarthatóságra és a környezetbarát megoldásokra, az épület nemcsak energiatakarékos, hanem a legújabb technológiai fejlesztéseket is alkalmazza.

Sorbán János, az NMHH gazdasági igazgatója kiemelte: a hatóság eddig még nem valósított meg ilyen nagyságrendű építési beruházást. Célul tűzték ki, hogy az NMHH számos műszaki, elhelyezési és logisztikai problémáját megoldják. A legfontosabb a mérőkomplexum és a szerverközpont létrehozása volt, de sok más kiegészítő funkciót is megvalósítottak – hangsúlyozta.

Vári Péter, az NMHH főigazgató-helyettese a mérőrendszerekről szólva egyebek mellett arról beszélt, hogy eszközök sokasága vesz körül minket, különböző hálózatok segítenek a napi életben; a műszaki szakemberek feladata, hogy az eszközök egymást nem zavarva működjenek.

Ezt a hírközlés területén mérésekkel kell biztosítani, az új mérőkomplexum pedig a jelenlegi és a jövőbeni technológiák esetében is alkalmas ezek elvégzésére.