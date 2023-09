Kiderült, milyen idős laptopokat használnak a magyarok

Szinte kivétel nélkül az összes hazai háztartásban van saját tulajdonú laptop, de céges eszközt is közel minden második magyar használ, ez derül ki a laptopszaki.hu több mint ezer felhasználó megkérdezésével készült kutatásából. A felmérés szerint a válaszadók majdnem felének 5 éves vagy annál is idősebb laptopja van, a kitöltők 50 százaléka pedig vásárolt az elmúlt egy évben laptop tartozékot vagy alkatrészt.

Egészen meglepő statisztikákat hozott egy friss online kutatás, amelyben a magyarok laptophasználói szokását mérték fel. A laptopszaki.hu által létrehozott kérdőívben arra is keresték egyebek mellett a választ, hogy hány darab működőképes laptop van a megkérdezettek háztartásában, és talán még az előzetes várakozásokat is felülmúlták az erre adott válaszok.

Malatidesz Zsolt, az évente 40 ezer laptop tulajdonosnak segítséget nyújtó laptopszaki.hu szakértője az eredményeket ismertetve arról beszélt, a kitöltők majdnem fele (48.07 százalék) egy saját tulajdonú laptopot használ, 29.85 százalék kettőt, 13.1 százalék hármat, 4.06 százalék négyet, de 1.68 százalékuk ötöt is. Mindössze a válaszadók 1.54 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nincs saját laptopja.

A kitöltők harmadának egy céges laptopja van a háztartásban, 7 százalékuknak kettő, 1.28 százalékuknak pedig három is. Többségben vannak viszont azok, akik nem használnak a munkahelyük tulajdonában lévő hordozható számítógépet: a felmérésben résztvevők 58 százalékának egyáltalán nincs ilyen eszköze.

Malatidesz Zsolt rámutatott, a kutatás szerint a többség hírek olvasására, internetes szörfölésre használja a laptopját, ezt követi sorban a hivatali ügyintézés, a családdal való kapcsolattartás, a filmnézés, sorozatozás, zenehallgatás. A felmérésben résztvevők kevesebb mint fele használja ugyanakkor munka céllal a laptopját – ami egybevág azzal, hogy mennyi felhasználónak nincs is céges eszköze –, de még kevesebben tanulnak, játszanak vagy végeznek kreatív tevékenységet az eszközeiken.

Töredékébe kerül a laptop javítása, mint a vásárlás

A laptopszaki.hu felmérése szerint a válaszadók megközelítőleg 30 százaléka több mint 5 éve, 15 százaléka pedig több mint 10 éve vásárolta a laptopját. Mindössze minden tízedik kitöltő vett ilyen eszközt az elmúlt egy évben, és körülbelül ugyanennyien 1-2 éve jutottak hozzá új gépükhöz.

Malatidesz Zsolt szerint egybecseng a magyar laptopok magas átlagéletkorával az is, hogy uniós viszonylatban is jóval többet szánnak itthon a felhasználók az eszközök javíttatására.

A felmérésből ugyanis kiderült az is, hogy minden második kitöltő online, személyesen, vagy akár itt is, ott is vásárolt laptop tartozékot vagy alkatrészt az elmúlt egy évben.

„Nyugaton nincs hagyománya a laptopok javíttatásának, és ahogy elromlik egy eszköz, inkább vesznek egy újat. Ehhez képest Magyarországon az emberek inkább megjavíttatják a sajátjukat. Ez egyrészt környezettudatosabb megoldás, másrészt jóval olcsóbb is. Egy új laptop ára ma 300 ezer forint körül mozog, miközben egy meghibásodott gépet a problémától függően akár 20 és 40 ezer forint közötti költséggel helyre lehet hozni” – mutatott rá a szakértő, aki a laptopszaki.hu 22 fős csapatával nap mint nap azon dolgozik, hogy a lehető legkevesebb ideig kelljen nélkülöznie a laptopját az ügyfeleknek, ha bármi probléma adódna vele.